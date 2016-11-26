Android tarafında hala vazgeçilmezliğini koruyan f/p ürünü LG G2 için developerlar çalışmalarını sürdürüyor. Resurrection Remix tarafından geliştirilen RR Rom yeni Android 7.1 V5.8.0 versiyonu yayımlandı. Daha önce yayımladığımız [ROM][5.1.1][LG G2] Resurrection Remix v5.5.9 Rom ve [ROM][6.0.1][D802] LG G2 Resurrection Remix M v5.7.3 romların eski versiyonlarını inceleyebilirsiniz.
Rom’un Özellikleri
- Android 7.1 Nougat işletim sistemi
- Üst barda kaydırma ile ekran parlaklığı ayarlama
- Bildirimleri Aktif/İnaktif olarak belirleme
- Çift tıklama ile uyutma
- Çift tıkla uyandırma
- İnternet Hız Göstergesi
- Sistem ve geçiş animasyonları
- OmniSwitch (Edge özelliği)
- 3 Parmak kaydırma ile ekran görüntüsü alma
- Power Menüsünde Reboot özellikleri (Recovery, Bootloader …)
- RR OTA desteği
- Power tuşuna çift tık ile kamera açma
- Performans Profilleri (Dengeli, Hızlı ….)
- 100’den fazla ikon kısayolu
- OTG desteği
- Ekran video çekme özelliği
Resurrection Remix v5.8.0 için İndirmeler
- Resurrection Remix v5.8.0 (Android 7.1) ROM dosyasını indir
- GApps paketini indir ( Platform: ARM – Android: 7.1 – Varyant: istediğinizi seçin)
- Bootstack dosyasını indir
Rom’un Kurulum Rehberi
- Telefonunuzun hafızasına ROM, GApps ve Bootstack dosyalarını kopyalayın.
- Telefonu TWRP Modunda başlatın (Bilmeyenler için 4.4.2&5.0.2 Root ve TWRP Rehberi)
- Telefonunuzun halihazırdaki sistemini yedeklemek için Backup bölümüne girip tüm seçenekleri seçin.
- TWRP’nin Wipe>Advanced Wipe bölümlerine girip Cache-Dalvik Cache-System ve Data seçeneklerini seçip temizleme yapın.
- Temizleme işleminden sonra Install kısmına girip sırasıyla Bootstack, ROM ve GApps paketlerini flashlayın.
- System menüsüne girip Reboot seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.
Rom’un Ekran Görüntüleri