Android tarafında hala vazgeçilmezliğini koruyan f/p ürünü LG G2 için developerlar çalışmalarını sürdürüyor. Resurrection Remix tarafından geliştirilen RR Rom yeni Android 7.1 V5.8.0 versiyonu yayımlandı. Daha önce yayımladığımız [ROM][5.1.1][LG G2] Resurrection Remix v5.5.9 Rom ve [ROM][6.0.1][D802] LG G2 Resurrection Remix M v5.7.3 romların eski versiyonlarını inceleyebilirsiniz.

  Rom’un Özellikleri

  • Android 7.1 Nougat işletim sistemi
  • Üst barda kaydırma ile ekran parlaklığı ayarlama
  • Bildirimleri Aktif/İnaktif olarak belirleme
  • Çift tıklama ile uyutma
  • Çift tıkla uyandırma
  • İnternet Hız Göstergesi
  • Sistem ve geçiş animasyonları
  • OmniSwitch (Edge özelliği)
  • 3 Parmak kaydırma ile ekran görüntüsü alma
  • Power Menüsünde Reboot özellikleri (Recovery, Bootloader …)
  • RR OTA desteği
  • Power tuşuna çift tık ile kamera açma
  • Performans Profilleri (Dengeli, Hızlı ….)
  • 100’den fazla ikon kısayolu
  • OTG desteği
  • Ekran video çekme özelliği

  Resurrection Remix v5.8.0 için İndirmeler

  Rom’un Kurulum Rehberi

  • Telefonunuzun hafızasına ROM, GApps ve Bootstack dosyalarını kopyalayın.
  • Telefonu TWRP Modunda başlatın (Bilmeyenler için 4.4.2&5.0.2 Root ve TWRP Rehberi)
  • Telefonunuzun halihazırdaki sistemini yedeklemek için Backup bölümüne girip tüm seçenekleri seçin.
  • TWRP’nin Wipe>Advanced Wipe bölümlerine girip Cache-Dalvik Cache-System ve Data seçeneklerini seçip temizleme yapın.
  • Temizleme işleminden sonra Install kısmına girip sırasıyla Bootstack, ROM ve GApps paketlerini flashlayın.
  • System menüsüne girip Reboot seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.

  Rom’un Ekran Görüntüleri

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  Rom’un Kurulum Videosu;

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  • wmsnickers

    Romun gunceli cikti. Kurdum gayet guzel, hizli, calismayan ozellik yok gibi ama ses sorunu var sarkilar zil seslerini orjinalindeki gibi kaliteli vermiyor, sanki patlamis gibi.

  • Cüneyt Aktaş

    Çalışmayan bir özellik var mı?

  • Osman

    crDroid 7.1 kurmayı düşünüyorum herhangi bir sorunu varmı,birde türkçe mi bilgilendirirseniz sevinirim

    • Emin Çelik

      Sakın denemeyin hocam son sürümü denedim geçen hata dolu ilk denediğim iyiydi ama sonradan işler karışmış hepsini denedim kullanılabilir 7.1 sürüm yok cm 13 e döndüm. Yıl ortalarına doğru stabil olurlar diye umuyorum.

  • Safa şeker

    sesini CSK Adiutor adlı kernel programıyla arttırabilirsin.

  • Caner Hepvarlık Local

    çalışmayan özellik varmı ? bilgilendirme yaparsanız seviniriz?

  • Brk

    Romların sorunsuz halini yayınlasan herkes daha memnun kalır hat çalışmayan yada mobil veri çalışmayan romları koyarsan kimse kullanmaz tam halini bulmasıda uzun sürüyor bu benim hiç bir işime yaramaz boşuna yayınlamışsın

    • Seninle aynı fikirde değilim. Kullanmak isteyen kullanır Zorla kullan demiyor sonuçta ve ayrıca romun sorunsuz hali çıkınca bu konuyu günceller .