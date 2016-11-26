Android tarafında hala vazgeçilmezliğini koruyan f/p ürünü LG G2 için developerlar çalışmalarını sürdürüyor. Resurrection Remix tarafından geliştirilen RR Rom yeni Android 7.1 V5.8.0 versiyonu yayımlandı. Daha önce yayımladığımız [ROM][5.1.1][LG G2] Resurrection Remix v5.5.9 Rom ve [ROM][6.0.1][D802] LG G2 Resurrection Remix M v5.7.3 romların eski versiyonlarını inceleyebilirsiniz.

Rom’un Özellikleri

Android 7.1 Nougat işletim sistemi

Üst barda kaydırma ile ekran parlaklığı ayarlama

Bildirimleri Aktif/İnaktif olarak belirleme

Çift tıklama ile uyutma

Çift tıkla uyandırma

İnternet Hız Göstergesi

Sistem ve geçiş animasyonları

OmniSwitch (Edge özelliği)

3 Parmak kaydırma ile ekran görüntüsü alma

Power Menüsünde Reboot özellikleri (Recovery, Bootloader …)

RR OTA desteği

Power tuşuna çift tık ile kamera açma

Performans Profilleri (Dengeli, Hızlı ….)

100’den fazla ikon kısayolu

OTG desteği

Ekran video çekme özelliği

Resurrection Remix v5.8.0 için İndirmeler

Rom’un Kurulum Rehberi

Telefonunuzun hafızasına ROM, GApps ve Bootstack dosyalarını kopyalayın.

Telefonu TWRP Modunda başlatın (Bilmeyenler için 4.4.2&5.0.2 Root ve TWRP Rehberi)

Telefonunuzun halihazırdaki sistemini yedeklemek için Backup bölümüne girip tüm seçenekleri seçin.

bölümüne girip tüm seçenekleri seçin. TWRP’nin Wipe>Advanced Wipe bölümlerine girip Cache-Dalvik Cache-System ve Data seçeneklerini seçip temizleme yapın.

bölümlerine girip seçeneklerini seçip temizleme yapın. Temizleme işleminden sonra Install kısmına girip sırasıyla Bootstack, ROM ve GApps paketlerini flashlayın.

kısmına girip sırasıyla paketlerini flashlayın. System menüsüne girip Reboot seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.

Rom’un Ekran Görüntüleri

Rom’un Kurulum Videosu;