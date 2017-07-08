[D851] LG G3 T-Mobile V30g Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

LG‘nin 2014 yılı amiral gemisi modeli olan LG G3‘ün T-Mobile versiyonu LG G3 D851 için yazılım güncellemesi yayımlandı. V30g güncellemesiyle telefon performansı, internet bağlantıları ve işlevselliğe yönelik iyileştirmelerin yapıldığı belirtiliyor.

LG G3 T-Mobile V30g İyileştirme Güncellemesi

LG‘nin 2014 yılı amiral gemisi modeli ve aynı zamanda 2014 yılının en iyi akıllı telefonu seçilen LG G3’ün T-Mobile modeli için iyileştirme güncellemesi yayımlandı. Özellikle internet bağlantı noktasına yönelik yapılan güncelleme OTA üzerinden yayımlandı.

132 MB paket boyutuna sahip olan güncellemede internet yaması haricinde performans, işlevsellik ve güvenlik yaması güncellemeleri de içerdiği belirtiliyor. Yeni güncelleme ile versiyon D85130g olarak güncellendi.

LG G3 T-Mobile Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

OTA üzerinden yayımlanan yeni güncellemeyi kurabilmek için telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi bölümüne girip kontrol yapınız.Güncellemeyi telefon üzerinden yapamadıysanız bilgisayardan yardım alarak LG’nin güncelleme/yedekleme programı olan LG PC Suite ile kurabilirsiniz.

LG, birçok modeli için çıkardığı LG UP programı ile manuel güncelleme imkanı sunuyor. Yeni güncellemeyi indirip bilgisayar yardımıyla LG UP programı ile kurabilirsiniz.

Güncellemeyi yapmadan önce;