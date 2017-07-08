LG‘nin 2014 yılı amiral gemisi modeli olan LG G3‘ün T-Mobile versiyonu LG G3 D851 için yazılım güncellemesi yayımlandı. V30g güncellemesiyle telefon performansı, internet bağlantıları ve işlevselliğe yönelik iyileştirmelerin yapıldığı belirtiliyor.
LG G3 T-Mobile V30g İyileştirme Güncellemesi
LG‘nin 2014 yılı amiral gemisi modeli ve aynı zamanda 2014 yılının en iyi akıllı telefonu seçilen LG G3’ün T-Mobile modeli için iyileştirme güncellemesi yayımlandı. Özellikle internet bağlantı noktasına yönelik yapılan güncelleme OTA üzerinden yayımlandı.
132 MB paket boyutuna sahip olan güncellemede internet yaması haricinde performans, işlevsellik ve güvenlik yaması güncellemeleri de içerdiği belirtiliyor. Yeni güncelleme ile versiyon D85130g olarak güncellendi.
LG G3 T-Mobile Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?
OTA üzerinden yayımlanan yeni güncellemeyi kurabilmek için telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi bölümüne girip kontrol yapınız.Güncellemeyi telefon üzerinden yapamadıysanız bilgisayardan yardım alarak LG’nin güncelleme/yedekleme programı olan LG PC Suite ile kurabilirsiniz.
LG, birçok modeli için çıkardığı LG UP programı ile manuel güncelleme imkanı sunuyor. Yeni güncellemeyi indirip bilgisayar yardımıyla LG UP programı ile kurabilirsiniz.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
- Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Telefon Hakkında simgesine dokunun.
- Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol dokunun.
- Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
- Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz birkaç kez otomatik olarak yeniden başlatın.
LG PC SUİTE programından güncelleme yapmayı denedim en son sürüm kullanıyorsunuz dedi
ve sürüm olarak : D88530E gösteriyor benim android 7 ne zaman olur.
Android 7.0 Nougat güncellemesi LG G3 modeli için gelmeyecek. Son güncelleme android 6.0 marshmallow olarak verildi.
Merhaba, D855 telefonuma 30g güncellemesini yaptım. 1) Wifi bağlanamıyorum. 2) Sim kartı okumuyor 3) Donuyor ve Kendisini resetliyor. Bu 3 sorun bazen aynı anda oluyor bazen tek biri olutor bazen hiçbiri olmuyor. Ancak telefon kendisini resetleyince olmaya başlıyor. Bu neden oluyor? .kdz ile 20v ve 10l versiyonlarına geri düşürdüm düzelmedi. 30b versiyonu yaptım yine düzelmedi. Nasıl çözebilirim?
Wi-fi yazılımsal da olabilir donanımsal da. Sim kart hatası için sim kızağı değişmesi gerekebilir ya da sim kartın kendisi değişmesi gerekebilir.
https://www.lgdestek.net/lg-g3-sim-kart-okumuyor-hatasi-27102/
https://www.lgdestek.net/telefonum-wifi-internet-baglanti-sorunu-cozumu-30280/
Lg k10 430 dsy ne zaman 7.0 gelck
Net bir bilgi bulunmamaktadır. Tahmin edilen tarih en geç Ekim ayıdır
LG G3 D855TR Ekran kararması için anakart değişiminin dışında yapılacak herhangi bir uygulama var mıdır acaba? Eşimin telefonu sizlere ömür. Benimkinin ekranı da şu an itibariyle gidip geliyor. Her ana tamamen iptal olabilir. Şimdiden bir müdahale yapmak sorunu düzeltir mi?
lg g4 simdi yazilim kontrol et dedim .en guncel yazilim muvcut dedi hala 6.0 yani cihaz turkcell den alinan cihaz. sizce neden almadi 7.0 i sitenizde guncellme yayinlandigini ilettiniz
Yazıyı dikkatlice okuyun. Belirli model için “Beta” yayınlandı.
D855 modeline de gelirmi güncelleme bilginiz varmı
D855 modeli v30g güncellemesine çok önceden sahip oldu.
üstad tlf.num D855 global yazılım v30e diyor, kontrol etmeme rağmen güncel demekte, ne yapmak lazım
LG PC Suite ile bilgisayardan kontrol ediniz.
https://www.lgdestek.net/lg-pc-suite-guncelleme-klavuzu-109/
Bu gidişle G4 ‘de 7.0 gelmicek gibi görünüyor temmuz oldu halen bir güncelleme yok
G3 e bile android 7 gelecek böyle güvenlik güncellemelerine devam ederse LG
LG G3 güncelleme politikası sona erdi, güvenlik güncellemeleri haricinde güncelleme gelmeyecek.
G5’in bütün stock romlarını denedim fakat 6.0.1 V10C TUR XX sürümündeki performansı alamadım şimdi tekrardan 6.0.1 V10C TUR XX sürümüne dönmek istiyorum ama bulamıyorum lütfen yardımcı olabilirmisiniz
Sürümün ekran görüntüsü ; https://i.hizliresim.com/qWGqdQ.png
TR model v10c ile piyasaya çıktığı için hazır KDZ maalesef yok ancak EUR modellere verilen v10c KDZ yazılımı bulunmaktadır. Detaylı bilgi için;
https://www.lgdestek.net/lg-g5-guncel-stock-rom-kdz-yazilimi-indir-29660/
Servisten söylediğim yazılımı atmalarını istersem yapabilirler mi ?
Evet yapabilirler.
Teşekkür ederim ilgilendiğiniz için
Rica ederiz.