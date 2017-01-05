LG’nin G2‘den sonra 27 Mayıs 2014 tarihinde duyurduğu amiral gemisi modeli olan LG G3, halen piyasadaki çoğu telefon ile kategorisinde rekabetine devam ediyor.

Geliştiriciler ise kullanıcılara daha farklı arayüz, içerik ve farklı ikon tasarımlarını sunmak için rom geliştirmeye devam ediyorlar. Şimdi geliştiricilerin sunduğu Zoe Rom isimli romun kurulumu sizlerle paylaşıyoruz.

LG G3 Zoe ROM V3.0 Marshmallow Rom Özellikleri

Aroma yükleyici

SuperSU yüklü

OTA üzerinden güncelleme

Destek menüsü

Renkli durum çubuğu ve gezinti çubuğu

Hava durumu animasyonları

Çağrı kaydedici

LG stock ürün bilgisi

Birden çok uygulama ve küçük boyutlu uygulamalar

Xposed ile eklenti kurabilme

Düzenleme yapabilme

Knock code özelliği

Zoe ROM V3.0 Marshmallow Rom Dosyası

LG G3 Zoe ROM V3.0 Marshmallow Rom Yükleme Rehberi

Öncelikli işlem olarak kurulum adımlarına geçmeden önce lütfen telefonunuzun TWRP backup bölümünden yedek almayı unutmayınız.

Yukarıdaki link üzerinden gerekli rom dosyasını indiriniz.

İndirdiğiniz rom dosyasını telefonunuzun dahili belleğine kopyalayınız.

Yedekleme işlemini başarı ile gerçekleştirdikten sonra TWRP menüsünden Wipe ardından Advanced Wipe yolunu izleyiniz.

menüsünden ardından yolunu izleyiniz. Daha sonra Cache , Dalvik Cache ve System Data menülerini işaretleyerek sisteminizi temiz hale getiriniz.

, ve menülerini işaretleyerek sisteminizi temiz hale getiriniz. Bu işlemi de sorunsuz olarak tamamladıktan sonra dahili belleğinize kopyaladığınız rom dosyanızı Install menüsünden seçiyoruz ve flaslama işlemini başlatıyoruz.

menüsünden seçiyoruz ve flaslama işlemini başlatıyoruz. Yükleme işlemi tamamladıktan sonra TWRP’nin ana sayfasına dönünüz Reboot System seçeneği ile telefonunuzu yeniden başlatınız.

Zoe ROM V3.0 Ekran Görüntüleri