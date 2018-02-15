[D855][O][8.1.0] LG G3 Resurrection Remix Yükleme Rehberi

LG G3 için yeni Android 8.1 Oreo ROM hazırlandı. Popüler forum sitesi XDA üzerinde paylaşılan yeni Custom ROM üzerinde Resurrection Remix imzası bulunuyor. Resmi olmayan yeni Custom ROM ile birlikte LG G3 kullanıcıları gönül rahatlığıyla Android 8.1 Oreo sürümünün tadını çıkarabilecek. Yeni sistem üzerinde sunulan yenilikler, eski sürümlerdeki olduğu gibi devam ediyor. Çok fonksiyonlu bir sistem olan Resurrection Remix ROM, yeni işletim sistemiyle birlikte LG G3 için Resurrection Remix v6.0.0 olarak ifade ediliyor. LG G3 Resurrection Remix 8.0 Oreo sürümü, resmi olmamakla birlikte artık kullanılabilir durumda.
LG G3 Resurrection Remix ROM Özellikleri
- Uygulamalar içinde tuşları gizleyebilme
- Dokunmatik tuşları üzerine çift tıklama ile kilitleme
- Statusbar üzerine çift tıklama ile kilitleme
- İnternet hız göstergesi eklentisi
- Statusbarda RR logosu ekleme
- Statusbar üzerine hava durumu ekleme
- Hava durumu rengini ayarlayabilme
- Hava durumu pozisyonunu değiştirebilme (sol/sağ)
- Uygulamalar arasında geçiş animasyonu kullanabilme
- Menü gezintisine animasyon ekleyebilme
- 3 parmak kaydırma ile ekran görüntüsü alabilme
- Kilit ekranına uygulama kısayolları ekleme
- Güç menüsüne yeni eklentiler
- Ekran videosu çekebilme
- On The Go Mode kullanabilme (OTG)
- Ses tuşlarıyla telefonu uyandırma
- Güncellemeler için OTA Update sistemi
LG G3 Resurrection Remix için Gerekli İndirmeler
- Resurrection v6.0.0 ROM Dosyası İndir
- GApps Paketi İndir (sırasıyla; ARM – 8.0 – pico)
- Bump Dosyası İndir (isteğe bağlı)
- 3.x TWRP Sürümü İndir
LG G3 Resurrection Remix ROM Kurulum Rehberi
- LG G3 modelinizin sürümüne uygun Root&TWRP işlemlerini gerçekleştirin. (LG G3 Android 5.0 Root&TWRP Rehberi ve LG G3 Android 6.0 Root&TWRP Rehberi)
- Bu işlemlerin ardından TWRP sürümünüzü 3.0.0.0 ve üzerine yükseltin. (verilen TWRP uygulamasıyla 3.0.0.0 ve üzeri img dosyasını indirip uygulamayla flashlayın)
- Tüm işlemlerden sonra indirdiğiniz dosyaları telefonun hafızasına atın.
- Kurulumu gerçekleştirebilmek için telefonu TWRP Modu‘nda başlatın.
- TWRP ana menüsünde ilk olarak Backup kısmına girin. Bu bölümdeki tüm seçenekleri seçip kaydırmayı gerçekleştirin. Telefonun halihazırdaki sistemi yedeklenerek oluşabilecek problemlerden kurtulmak için önlem alınmaktadır.
- Yedekleme işlemi bittikten sonra TWRP ana menüsüne geri dönüp Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edin. Burada Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizlemeyi yapın.
- Temizleme işlemi bittikten sonra tekrar ana menüye dönün ve Install bölümüne tıklayın. Burada indirdiğiniz dosyaları bulun ve sırasıyla ROM > GApps Paketi > Bump dosyalarını flashlayın. (Bump dosyası root içindir, isteğe bağlıdır)
- İşlemler bittikten sonra ana menüde Reboot > System adımlarını takip edip telefonu yeniden başlatın.
Türkçe dil desteği mevcut mudur ? AIMP ile çok uğraştım, sonunda hallettim ancak hala yolunda gitmeyen şeyler var ve soğudum sistemden açıkçası. Buna geçmeyi düşünüyorum.