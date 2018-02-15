[D855][O][8.1.0] LG G3 Resurrection Remix Yükleme Rehberi

LG G3 için yeni Android 8.1 Oreo ROM hazırlandı. Popüler forum sitesi XDA üzerinde paylaşılan yeni Custom ROM üzerinde Resurrection Remix imzası bulunuyor. Resmi olmayan yeni Custom ROM ile birlikte LG G3 kullanıcıları gönül rahatlığıyla Android 8.1 Oreo sürümünün tadını çıkarabilecek. Yeni sistem üzerinde sunulan yenilikler, eski sürümlerdeki olduğu gibi devam ediyor. Çok fonksiyonlu bir sistem olan Resurrection Remix ROM, yeni işletim sistemiyle birlikte LG G3 için Resurrection Remix v6.0.0 olarak ifade ediliyor. LG G3 Resurrection Remix 8.0 Oreo sürümü, resmi olmamakla birlikte artık kullanılabilir durumda.

LG G3 Resurrection Remix ROM Özellikleri

Uygulamalar içinde tuşları gizleyebilme

Dokunmatik tuşları üzerine çift tıklama ile kilitleme

Statusbar üzerine çift tıklama ile kilitleme

İnternet hız göstergesi eklentisi

Statusbarda RR logosu ekleme

Statusbar üzerine hava durumu ekleme

Hava durumu rengini ayarlayabilme

Hava durumu pozisyonunu değiştirebilme (sol/sağ)

Uygulamalar arasında geçiş animasyonu kullanabilme

Menü gezintisine animasyon ekleyebilme

3 parmak kaydırma ile ekran görüntüsü alabilme

Kilit ekranına uygulama kısayolları ekleme

Güç menüsüne yeni eklentiler

Ekran videosu çekebilme

On The Go Mode kullanabilme (OTG)

Ses tuşlarıyla telefonu uyandırma

Güncellemeler için OTA Update sistemi

LG G3 Resurrection Remix için Gerekli İndirmeler

LG G3 Resurrection Remix ROM Kurulum Rehberi

LG G3 modelinizin sürümüne uygun Root&TWRP işlemlerini gerçekleştirin. ( LG G3 Android 5.0 Root&TWRP Rehberi ve LG G3 Android 6.0 Root&TWRP Rehberi )

işlemlerini gerçekleştirin. ( ve ) Bu işlemlerin ardından TWRP sürümünüzü 3.0.0.0 ve üzerine yükseltin. (verilen TWRP uygulamasıyla 3.0.0.0 ve üzeri img dosyasını indirip uygulamayla flashlayın)

sürümünüzü ve yükseltin. (verilen uygulamasıyla ve üzeri dosyasını indirip uygulamayla flashlayın) Tüm işlemlerden sonra indirdiğiniz dosyaları telefonun hafızasına atın.

Kurulumu gerçekleştirebilmek için telefonu TWRP Modu ‘nda başlatın.

‘nda başlatın. TWRP ana menüsünde ilk olarak Backup kısmına girin. Bu bölümdeki tüm seçenekleri seçip kaydırmayı gerçekleştirin. Telefonun halihazırdaki sistemi yedeklenerek oluşabilecek problemlerden kurtulmak için önlem alınmaktadır.

ana menüsünde ilk olarak kısmına girin. Bu bölümdeki tüm seçenekleri seçip kaydırmayı gerçekleştirin. Telefonun halihazırdaki sistemi yedeklenerek oluşabilecek problemlerden kurtulmak için önlem alınmaktadır. Yedekleme işlemi bittikten sonra TWRP ana menüsüne geri dönüp Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edin. Burada Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizlemeyi yapın.

ana menüsüne geri dönüp adımlarını takip edin. Burada seçeneklerini seçip temizlemeyi yapın. Temizleme işlemi bittikten sonra tekrar ana menüye dönün ve Install bölümüne tıklayın. Burada indirdiğiniz dosyaları bulun ve sırasıyla ROM > GApps Paketi > Bump dosyalarını flashlayın. ( Bump dosyası root içindir, isteğe bağlıdır )

bölümüne tıklayın. Burada indirdiğiniz dosyaları bulun ve sırasıyla dosyalarını flashlayın. ( ) İşlemler bittikten sonra ana menüde Reboot > System adımlarını takip edip telefonu yeniden başlatın.

LG G3 Resurection Remix ROM ile ilgili Ekran Görüntüleri