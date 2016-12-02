LG G3 Android 6.0‘dan sonra uzun süredir yazılım ve güvenlik güncellemesi almıyordu. LG G3 D855TR 16GB modeli için bugün yeni bir yazılım güncellemesi yayımlandı. Yeni yayımlanan yazılım güncellemesi ile telefonda kullanılabilirlik ve güvenlik yaması üst düzeye yükseltildi. Şuan güncelleme LG PC Suite ve LG Mobile Support Tool üzerinden yapılabilir.

lgg3v30g

  LG G3 D855TR 6UR Güncellemesi

LG G3 D855TR 6UR V30g yazılım güncelleme G3 modelinin 16GB‘lık olanı içindir. LG G3 32Gb modeli için değildir. Güncelleme boyutu bilgisayardan yapanlar için. 1.25Gb olarak görünüyor. Yeni güncelleme ile telefonun yazılım versiyonu V30g olarak güncelleniyor. Android 6.0 V30g güncelleme ile LG G3 yeni güvenlik yamasına kavuşuyor.

  V30g Yazılım Güncellemesi Detayları

v30g

  • Android sürümü: 6.0 Marshmallow
  • Yazılım Sürümü: D855TR-6UR-V30g
  • Kernel Sürüm: 3.4.0
  • Yapın Numarası: MRA58K
  • Güvenlik Yaması: 01.10.2016
  • Dosya Boyutu: 1.25GB
  • LG G3 D855TR 16GB: V30g KDZ 

  Yeni Yazılımı Güncellemek için

İlk olarak güncelleme LG PC Suite veya LG Mobile Suppor Tool üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.

  1. Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
  2. Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun.
  3. Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol.
  4. Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
  5. Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır.
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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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  • Şuan için mümkünde değil. V30b sürümüne dönüp deneyiniz.

  • Mert Işıklı

    Lg g3 d855 telefonuna ne zaman android 7.1 güncellemesi gelecek yada 6.0 dan başka bir güncelleme gelecek mi

  • Ömer Faruk

    v30g güncellemesinden sonra root kalktı geri nasıl yüklerim hocam acil..

  • kısa sürede yüklenecek.

  • Furkan Bağlan

    Lg g3. Adlı telefonu mu. Yazılım güncelleme geldi ama güncellerken hata veriyor napmalım

  • Furkan Bağlan

    Merhaba android telefonuma yani lg g3 güncelleme geldi ama güncelle dedin %1 deykeb hata verdi acaba neden

  • Batuhan Ferliçolak

    Cse flash mı yapacam yoksa normal flash mı?

    • kadir

      Lg pc suite uzerinden sorunsuz yapabilirsiniz

  • Cengiz Han

    Lg G4 ve Lg V10 icin nougat guncellemesi 2017 birinci çeyreğinde gelebilecegini soylemistiniz. Acaba Lg G5 te oldugu gibi bu modellere bir test sureci baslatti mi? Bununla ilgili bi bilgi var mi?

    • Henüz bu konuda bir bilgi bulunmuyor

  • Batuhan Ferliçolak

    bende v30b var güncellemeleri kontrol et diyorum ama gelmiyor güncel diyor ve pcden kurmak istemiyom herşey sıfırlanıyor.

  • kadir

    acaba ne gibi yenilikler var