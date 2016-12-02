LG G3 Android 6.0‘dan sonra uzun süredir yazılım ve güvenlik güncellemesi almıyordu. LG G3 D855TR 16GB modeli için bugün yeni bir yazılım güncellemesi yayımlandı. Yeni yayımlanan yazılım güncellemesi ile telefonda kullanılabilirlik ve güvenlik yaması üst düzeye yükseltildi. Şuan güncelleme LG PC Suite ve LG Mobile Support Tool üzerinden yapılabilir.

LG G3 D855TR 6UR Güncellemesi

LG G3 D855TR 6UR V30g yazılım güncelleme G3 modelinin 16GB‘lık olanı içindir. LG G3 32Gb modeli için değildir. Güncelleme boyutu bilgisayardan yapanlar için. 1.25Gb olarak görünüyor. Yeni güncelleme ile telefonun yazılım versiyonu V30g olarak güncelleniyor. Android 6.0 V30g güncelleme ile LG G3 yeni güvenlik yamasına kavuşuyor.

V30g Yazılım Güncellemesi Detayları

Android sürümü: 6.0 Marshmallow

6.0 Marshmallow Yazılım Sürümü: D855TR-6UR-V30g

D855TR-6UR-V30g Kernel Sürüm: 3.4.0

3.4.0 Yapın Numarası: MRA58K

Güvenlik Yaması : 01.10.2016

: 01.10.2016 Dosya Boyutu : 1.25GB

: 1.25GB LG G3 D855TR 16GB: V30g KDZ

Yeni Yazılımı Güncellemek için

İlk olarak güncelleme LG PC Suite veya LG Mobile Suppor Tool üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.