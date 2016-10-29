Dokunmatik Ekran Sorunu Nasıl Tespit Edilir? (dokunmatik testi)

Akıllı telefonlarımızda en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi ”Dokunmatik ekran sorunu” olarak karşımıza çıkıyor. Bazı uygulamalar da ve kilit ekranında dokunmatik bazen çalışmıyor. Ekranımızda her hangi bir sorun olmasa da dokunduğumuz bazı bölgeler tepki vermediği durumlar oluyor. Telefonumuzun ekranında yani dokunmatiğin de bir sorun var mı? Hangi bölgelerde dokunmatik çalışmıyor? bu sorunu basit bir kaç işlem ile test edeceğiz.
Dokunmatik Ekran Testi Nasıl Yapılır?
Telefonumuzun hangi bölgelerinde dokunmatik sorunu var bunu küçük bir işlem ile anlamaya çalışacağız. LG Akıllı telefonların hemen hemen hepside bulunan ”QuickMemo”uygulaması ile Dokunmatik ekran testi yapacağız.
- Telefonunuzda bulunan QuickMemo uygulamasını açınız. (not alma uygulaması)
- Uygulamayı açtık’dan sonra sağ alt köşede bulunan + (artı) butonuna tıklayarak yeni not açınız.
- Yeni not yazma ekranını açtığınızda sağ üst köşede bulunan Kalem simgesine dokunarak seçiniz.
- Kalem simgesini de seçtik’den sonra yapacağımız işlem oldukça basit. Yeni not sayfasında yukarıdan aşağıya doğru dokunarak dikey çizgiler çizmek olacak.
- Aşağıda iki farklı görselde göreceğiniz gibi çizgiler yukarıdan aşağı doğru kesintisiz çiziliyor, bu dokunmatik ekranınızda herhangi bir sorun olmadığı anlamına geliyor.
- İkinci görselde ise çizgilerin belli bir noktadan sonra kesilip tekrar başladığını görüyorsunuz. Çizgi çizilmeyen noktalarda ekranınızın dokunmatiğin de bir sorun olduğu anlaşılıyor.
Yukarıda dokunmatik testi sonucu tespit edilen bu arızanın çözümü nedir peki? Sorundan bahsedilmiş ancak çözüm belirtilmemiş.
Lg v10 reset attım ve ekran da dokunma aksaklığı. Olmaya başladı. Bazen youtube veya chrome da gezerken ekran dokunmatiği algılamıyor. Sebebi nedir ve çözüm nasıl olmalı ?
merhaba sayın editörler ve bilgi sahipleri… size bir sorum olacak. bilindiği gibi LG G4 ler de hard reset yada telefon ayarlarından sıfırlama sonrası VoLTE ve buna bağlı hd+ ses ve görüntülü arama seçenekleri ortadan kayboluyor ve bu bir sorun! ben telefonu bu sıkıntıdan kurtarmak için 5.1 e ÇEVİREMEM daha doğrusu beceremem. acaba servise yollarsam sürüm düşürmeyi yaparlar mı? yeni güncellemenizden memnun değilim diye yollarsam yapabilirler mi karşılıksız? CEVAPLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.
Merhaba semih.
Yeni sürümde sorun yaşadığınızı eski sürüme geçmek istediğinizi iletirseniz. Lolipop sürümüne geri dönüş yaparlar. Daha sonra sende güncelleme yaparak Volte özelliğini kullanabilirsin.
Eyvallah cok yardimci olmus oldunuz…
Bende ekranın sağ kısmının boy olarak ortasında yaklaşık bir santimlik yer çalışmıyor? Tek çözüm dokunmatik ekranı değiştirmekmidir ? Öyle olsa ben zaten bildirim panelini duşureceğiz yer çalışmıyor diye ekranın tamamını değiştirdim bu kez başka yer çalışmiyor! Yardımcı olurmusunuz ön panel için 240 tl para verdim yine ayni sorunlar oldu!