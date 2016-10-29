Dokunmatik Ekran Sorunu Nasıl Tespit Edilir? (dokunmatik testi)

Akıllı telefonlarımızda en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi ”Dokunmatik ekran sorunu” olarak karşımıza çıkıyor. Bazı uygulamalar da ve kilit ekranında dokunmatik bazen çalışmıyor. Ekranımızda her hangi bir sorun olmasa da dokunduğumuz bazı bölgeler tepki vermediği durumlar oluyor. Telefonumuzun ekranında yani dokunmatiğin de bir sorun var mı? Hangi bölgelerde dokunmatik çalışmıyor? bu sorunu basit bir kaç işlem ile test edeceğiz.

Dokunmatik Ekran Testi Nasıl Yapılır?

Telefonumuzun hangi bölgelerinde dokunmatik sorunu var bunu küçük bir işlem ile anlamaya çalışacağız. LG Akıllı telefonların hemen hemen hepside bulunan ”QuickMemo”uygulaması ile Dokunmatik ekran testi yapacağız.

Telefonunuzda bulunan QuickMemo uygulamasını açınız. (not alma uygulaması)

Uygulamayı açtık’dan sonra sağ alt köşede bulunan + (artı) butonuna tıklayarak yeni not açınız.

Yeni not yazma ekranını açtığınızda sağ üst köşede bulunan Kalem simgesine dokunarak seçiniz.