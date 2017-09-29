Dosya Paylaşım Özelliğini ''SmartShare Beam'' Nasıl Kullanılır?

LG akıllı telefonlar’da hızlı bir şekilde başka telefonlara dosya, fotoğraf, kişileri veya diğer tür göndermesine izin verilen dosyalar için bir paylaşım özelliği içerir. LG G5, LG G6 ve LG 20’de dosyaları hızlı bir şekilde görmek veya almak için Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisini kullanan Google’ın geliştirdiği Android Beam uygulaması duymuşsunuzdur.

LG, bu özelliği Smart Share Beam olarak adlandırdı ve LG akıllı telefonların paylaşım menüsü içindeki bulunan çeşitli uygulamalardan bir tanesi. Bu makalemizde sizlere, Smart Share Beam ile dosya gönderimini nasıl yapacağınızı ve böylece dosyaları başka bir Android cihazla hızlı bir şekilde nasıl paylaşacağınızı anlatacağız.

1. Giriş ekranından aşağı kaydırın ve sağ üstteki oka dokunun.

2. “Dosya Paylaşıma” etiketi siyahsa bu devre dışı demektir. Etkinleştirmek için Dosya Paylaşımı’na dokunun ve açık mavi bir renk alacağını göreceksiniz.

3. NFC’ye dokunup da etkinleştirildiğinden emin olun.

4. Göndereceğiniz belirli bir dosyayı seçin. (Bu örnekte, Galeri’den bir fotoğraf seçiyoruz.) Paylaş düğmesine dokunun; sonra, SmartShare Beam seçin. Başka bir LG cihazına gönderiyorsanız, öğeyi otomatik olarak gönderebilirsiniz. Aksi takdirde, Android Beam ile başka bir Android cihazına NFC kullanmanız gerekecek.

LG Akıllı Telefonunuzu başka bir cihazla arka arkaya getirip, telefonları birbirine dokundurun. Diğer Android cihazda da Android Beam‘in etkinleştirildiğinden emin olun. Dosya daha sonra diğer cihaza iletecektir.

Bu Prosedür ters’de çalışır. Android Beam ile başka bir cihazdan dosya alabilirsiniz. Onları arka arkaya tutun ve dosyayı göndermek için kullandığınız telefonda Android Beam uygulamasını çalıştırın.