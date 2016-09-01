LG Teknik Servis İLETİŞİM

Merhaba Arkadaşlar, Android sistemi bazen sorunlar yaratabiliyor. Yazılım düzgün çalışsa bile uygulamalar hata verebiliyor. ”Maalesef, Com.android.settings işlemi durdu” hatası gibi, veya ”Durdu, Ne yazık ki sist arayüzü hatası” hatası karşımıza çıkabiliyor.

Aşağıda görseller ile size nasıl yapacağınızı anlattık, Çözüm yollarını sırası ile yapınız ve hata hala devam ediyorsa, aşağıdan bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

Durdu, Ne yazık ki sist arayüzü hatası

Durdu, Ne yazık ki sist arayüzü hatası karşımıza çıktığında, kısa bir süre telefonlarımızda işlem yapmamızı engelliyor. Bazı arkadaşlarımız bunun bir virüs olduğunu düşünse de, bunun sadece bir sistem hatası olduğunu söyleyebilirim.

Çözüm Yolu 1:

Ayarlar/Genel bölümünden uygulamalar menüsüne giriş yapıyoruz. Tüm uygulamaların olduğu bölüme girdikten sonra, aşağıda ki görselde kırmızı ile işaretlediğimiz ”sistemi göster” bölümüne tıklıyoruz. Telefonumuzda ki tüm sistem uygulamalarını artık görebiliriz.

Uygulamaların içinden Sist Arayüz uygulamasını bulup tıklıyoruz.

Açılan ekranda, önbelleği sil işlemi yapıyoruz, telefonu bir kere açıp kapattık’dan sonra sist arayüzü hatası düzelmiş olacak.

Çözüm Yolu 2:

İlk çözüm yolu başarılı olmadıysa en son çare Hard Reset işlemi yapmak olacak. Bu işlem telefonunuzu sıfırlayacaktır ve sistem uygulamalarını yeniden optimize edecek, sorun kesin olarak ortadan kalkacaktır. Unutmayın: Hard Reset işlemi rehber ve Galeri gibi tüm verilerinizi sileceği için, reset atmadan önce yedek almanız gerekmektedir. Buradan LG Akıllı Telefonlara “Hard Reset” (format) Nasıl Atılır? makalemizi inceleyebilirsiniz.