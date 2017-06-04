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Telefonun ekranı kapalıyken arka planda Youtube arka planda çalma nasıl yapılır? Hiç bir ek uygulama gerektirmeden Youtube‘dan müzik dinlerken ekranı kapatabilir ve Facebook, Twitter ve Chrome gibi bütün uygulamalarda gezine bilirsiniz. Bu özellik bir açık mı yoksa yeni Android sürümü ile gelen bir özellik mi henüz bilmiyoruz. Android yazılımında keşfedilen bir açık olduğunu düşüyoruz. Eski Android sürümlerinde Youtube uygulamasından çıktığımız zaman müzik otomatik olarak kesiliyor. Android 7.0 yazılımı kullanan akıllı telefonlarda Arka planda Youtube uygulamasını çalıştırabiliyorsunuz.

Youtube Arka Planda Müzik Dinleme

Android 7.0 Nougat yazılımına sahip LG akıllı telefonlarda Arka planda Youtube uygulamasını artık ek bir uygulama indirmeden oynatabilirsiniz. Android 6.0 ve alt sürümlerde test ettiğimizde maalesef Youtube’un çalışmadığını gördük.

Youtube uygulaması arka planda video oynatırken diğer uygulamaları gezebilirsiniz. Aynı zamanda ekran kapalı olduğunda da Youtube’dan müzik dinliye bilirsiniz. Youtube uygulamasın’dan çıktıktan sonra Arka planda çalışır durumda kalması ve son uygulamalar ekranından silinmemesi gerekiyor. Aşağıdaki adımları sırası ile gerçekleştirerek Arka planda ve ekran kapalıyken Youtube’dan müzik dinleme keyfini çıkarabilirsiniz.

Youtube’da Arka Planda Müzik Nasıl Dinlenir?

Telefonunuza kulaklığı takınız. Kullanacağımız kulaklığın ses açma ve durdurma tuşları olaması gerekiyor. Youtube uygulamasını açın ve bir video seçip oynatın. Video’yu oynattık’dan sonra telefonun ana menü tuşuna basıp uygulamadan çıkın. (bu işlemi yaparken video duracaktır) Telefona taktığımız kulaklığın pause-play tuşuna basınız. Video arka planda oynamaya başlayacaktır. Ekran kapalı iken Yotube’dan müzik dinlemek istiyorsanız eğer. Youtube uygulamasından ana menüye basıp çıktık’dan sonra telefonun ekranını kapatın. Ekran kapalıyken kulaklığın pause-play tuşuna basın ve müziği oynatın.

Artık Youtube uygulamasını arka planda çalıştırabileceksiniz. Arka planda müzik dinlerken telefonda gezinebilir ve tuş kilidini kapatabilirsiniz.