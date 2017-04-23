Ekran Kilidi Şifresini Unuttum? (çözüm)

Ekran tuş kilidi şifresini unuttuğunuzda yapmanız gereken bir kaç çözüm var. Hayatımıza giren akıllı telefonlarda güvenliği sağlamak için ekran kilidi kullanırız. Çoğu kullanıcı genellikle Desen kilidi veya PIN, Şifre kilitleri ile güvenliği sağlar. Parmak izi okuyucu ayarlamada yapılan en çok ekran kilit seçeneği ise desen kilidi olmaktadır. Ekran kilit seçenekleri, telefondaki özel şeyleri korumaya yararken bazen unutabiliyor ve telefonumuzu açamıyoruz. Ekran kilidi şifresini unutanlar için çözümlerimizi sıraladık.

1-Gmail Hesabı ile Aktifleştirme

Akıllı telefonlarımızı ilk aldığımızda kurulum aşamasında telefon, bizden gmail hesabı ister ve hesabımız varsa gireriz. Bu hesabı girdikten sonra ekran kilidi şifremizi belirler ve kurulumu tamamlarız. Unuttuğumuz şifre için 5 kez deneme hakkı veren akıllı telefonlarda 5.denemeden sonra seçenek çıkar veya soru gelir. Karşımıza çıkan uyarıda gmail ile telefonu aktifleştirme yazar. Gmail hesabımızı doğru bir şekilde girdiğimizde telefonumuz açılır ve açılan pencerede yeni ekran kilidi şifremizi belirleriz.

2- Hard Reset Atmak

Akıllı telefonlarda bulunan bu kombinasyon ile hantallaşan, uygulamalar arasında uyumsuzluk oluşan telefonlara hard reset attığımızda tüm veriler silinir ve telefon eskisi gibi hızlı ve uyumlu olur. Ekran kilidi şifremizi unuttuğumuzda Gmail hesabı ile aktifleştirmek için sorulan soruyu yanıtlayamayan kullanıcıların tek çözümü akıllı telefonuna hard reset atmak olacaktır. Çoğu akıllı telefonda hard reset işlemi şu şekildedir;

Telefonu kapat.

Ses kısma tuşu + power tuşuna basılı tut.

Logo gelince tuşları bırak ve hızlıca tekrar aynı tuşlara basılı tut.

Ses tuşları ile aşağı/yukarı hareket yap ve power tuşu ile onayla.

Bu işlemleri yaptıktan sonra akıllı telefonumuz ilk aldığımız hale döner ve tüm veriler silinir. Verilerinizi kurtarmanız, akıllı telefonunuz kilitli olduğu sürece mümkün değildir.

Siz değerli üyelerimizin çözümleri de varsa bizlere yorum kısmından yazarak ulaştırabilirsiniz.