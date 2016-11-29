Güncelleme: Turkcell salla kazan kampanyası 20 Şubat itibari ile yeniden başlamıştır. Uygulamanızı güncelleyin ve salla kazan kampanyası ile kazanmaya devam edin.

Turkcell sosyal medya emoji karakterlerinden esinlenerek Emocanları yeni reklam ve iletişim yüzü olarak hayatımıza soktu. Turkcell hakkındaki yeniliklerden ve teknolojik gelişmelerinden artık reklamlarda ve internet üzerinde abonelerini bu sevimli animasyon karakterleri karşılayacak. Turkcell’den alınan bilgilere göre Emocanların hikayesi; ” Emocanları yaratırken de müşterilerimizin iç görülerini dinledik, ünlü birini seçmek yerine herkesin çok seveceğine inandığımız 6 kendine özgü karakter ile karşılarına çıkmayı tercih ettik. 7’den 70’e herkesin kendisinden bir şeyler bulacağı Emocanlar sayesinde halkımızın markamızla olan gönül bağını artırmayı hedefliyoruz” şeklinde gelişmiş.

Turkcell’in 6 yeni farklı karakteri

Turkcell’in yeni reklam stratejisinde rol alacak, herbiri farklı özellikler taşıyan emoji karakterleri şunlar: Zeki Emocan, Pamuk Emocan, Racon Emocan, Sefa Emocan, Organik Emocan ve Tıstıs Emocan.

Emocanlar Hediyelerle Geldi

Tanıtımı ve reklamlarda boy göstermesinin ardından Emocanlar hediyelerle Turkcell müşterilerini her hafta sevindirecek gibi görülüyor. Turkcell Hesabım uygulamasının kullanımına dikkat çekmeyi hedefleyen Turkcell bu hediyeleri, Bedava Dakika, Bedava SMS, Bedava İnternet ve Turkcellin diğer etkinlikleri, sadece Turkcell Hesabım Uygulamasını kullanan hat sahiplerince faydalanabilecek.

Nasıl Katılırım

Yapmanız gereken Turkcell Hesabım Uygulamasını yükleyin yada güncel olmasına dikkat edin. Giriş yaptıktan sonra Emocan Sizi Turkcell Salla Kazan sloganı ile karşılayacak. Dokunun, ekran yönergelerini takip edin. Kazandığınız hediye ekranda ve sms le size bildirilecektir.