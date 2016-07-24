En İyi LG G3 Kullanım ipuçları

2014 yılında LG tarafından üretilen G serisinin 2.amiral gemisi olan LG G3 çıktığı yıl dünyanın en iyi tasarım ödülüne layık görüldü. Ayrıca 1440 x 2560 çözünürlüğünde QHD ekranla ilk 2K ekrana sahip akıllı telefon olmayı da başardı. 5.5 inçlik QHD ekranı ile birlikte 538 ppi yoğunluğuna sahip ekran sunan telefon, yonga setinde Qualcomm Snapragon 801 kullanmaktadır. Bu işlemcinin çekirdekleri 4 x 2.5 GHZ saa hızında çalışmaktadır. 2 versiyonlu çıkış yapan LG G3, ilk versiyonunda 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama sunarken, 2.versiyonda ise 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama sunmaktadır. Arka kamerada 13 MP + Lazer Oto-focus sunan telefon ön tarafta ise 5 MP selife kamerası yerleşmiştir. Piyasaya Android 4.4.2 Kitkat ile çıkan akıllı telefon günümüzde Android 6.0 Marshmallow güncellemesini almıştır. Android 6.0 Marshmallow güncellemesini yüklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

LG G3‘ü En İyi Şekilde Kullanmanın İpuçları

1. Ekran Görüntüsünü Almak

LG G3‘ün arkasında bulundurduğu “Akıllı Tuş “denilen tuş kombinasyonu LG G serisinde vazgeçilmez hale gelmişti. Ancak LG, bu kombinasyonu LG G5 ile bozdu ve farklı tasarıma gitti. Tasarıma ayrı bir hava katan akıllı tuş kombinasyonunda ortada kilit tuşu, onun altında ses kısma ve üstünde ise ses açma tuşu bulunmaktadır. Çoğu akıllı telefonda Screenshot özelliği bulunmaktadır ancak bu özellik her akıllı telefon için farklı kombinasyonlarla yapılmaktadır. LG G3’te Screenshot almak için öncelikle alacağımız uygulamayı açıyoruz. Uygulamayı açtıktan sonra cihazımızın arkasında bulunan ses kısma tuşu ile kilit tuşuna aynı anda basılı tutuyoruz. Böylelikle Screenshot (ekran görüntüsü) almış oluyoruz.

Bir diğer yöntem ise LG akıllı telefonlarında bulunan Quick Memo uygulamasıdır. Screenshot (ekran görüntüsü) alacağımız uygulamayı açıyoruz ve bildirim panelini aşağı indirip Quick Memo‘ya tıklıyoruz. Üstünde yazı da yazabilmemizi sağlayan uygulamanın sağ üst köşesinde Kaydet tuşuna basıyoruz ve Galeri‘ye kaydediyoruz.

2. Bildirim Panelini Düzenlemek

Bildirim panelinde çoğu kullanıcı kısayolları kullanır ve zaman kazanmak ister. Ancak bazı durumlarda uygulamanın kısayolunu bildirim panelinde bulamayız. Bunun için bildirim panelini aşağı indirip sağ tarafa doğru kaydırıyoruz ve Düzenle seçeneğine basıyoruz. Bu bölümde aktif olan ve aktif olmayan uygulamaların kısayolları mevcuttur. Buradan telefonun sağladığı kısayolları seçebilir ve sol taraflarında bulunan alt alta 3 çizgiye basılı tutarak yerlerini değiştirebilirsiniz.

3. Multi Window (Çift Pencere) Nasıl Açılır?

LG G3 ile gelen bu özellik diğer üst modellerde de devam etmiş ve hayatımız kolaylaştırmıştır. Çift Pencere’de amaç iki uygulamayı birden kullanmaktır. Bir yandan Facebook’ta dolaşırken diğer yandan arkadaşlarınızla birlikte Whatsapp‘ta konuşabilir veya bir tarafta YouTube üzerinden video izlerken diğer tarafta Google’da arama yapabilirsiniz. Bu özelliği kullanabilmeniz için telefonunuzun Ayarlar-Genel-Akıllı İşlevseller bölümüne girip Çift Pencere’yi aktif edebilirsiniz. Kullanım için son uygulamalar bölümüne girip Çift Pencere seçeneğine basarak telefonun sunduğu uygulamaları açıp kullanabilirsiniz.

4. Knock Code Nasıl Açılır ve Nasıl Kullanılır?

LG G3 ile gelen bu özellik diğer LG telefonlarına da güncelleme ile geldi ve güvenlik konusunda oldukça bizleri rahatlatan işlevsele sahip bir kilit seçeneğidir. Knock Code kilit seçeneğini aktif etmek için Ayarlar-Ekran-Kilit Ekranı bölümüne girip Knock Code seçeneğine basıyorsunuz. Talimatlara uygun bir şekilde 4-8 arası tıklama yaparak kurulumu kendinize uygun tıklamalar ile tamamlıyorsunuz. LG telefonların özelliği olan çift tıklama ile uyandırma özelliği Knock Code ile ortadan kalkıyor fakat Knock Code kilit seçeneği ekran kapalıyken tıklamaları algılayabiliyor. Bu yüzden ekran kapalıyken yaptığınız tıklama seçeneklerini ekranda uyguladığınızda ekran açılıyor. Bu kilit seçeneği sadece çift tık ile uyandırmayı pasif hale getirmektedir.

5. Kısayol Tuşu Nasıl Aktif Edilir ve Nasıl Kullanılır?

Her akıllı telefonda olduğu gibi LG akıllı telefonlarına da yazılım ile gelen bu özellik telefonumuzun Ayarlar-Genel-Kısayol Tuşu bölümüne girip aktif edilir. Kısayol Tuşu özelliği ekran kapalıyken işimizi kolaylaştırmaktadır. İki türlü kolaylığı vardır:

Ekran kapalıyken ses açma tuşuna uzun basılı tutunca Quick Memo uygulaması açılmaktadır. Bu kısayol ile not alma hızımız artar ve kolayca kaçırmak istemediklerimizi not alabiliriz.

tuşuna uzun basılı tutunca uygulaması açılmaktadır. Bu kısayol ile not alma hızımız artar ve kolayca kaçırmak istemediklerimizi not alabiliriz. Ekran kapalıyken ses kısma tuşuna uzun basılı tutunca Kamera açılmaktadır. İlginç gördüğümüz nesneleri veya hızlıca geçen bir varlığı çekmek için telefonumuzu açmadan ses kısma tuşuna basılı tutarak kamerayı açıp çekebiliriz.

6. Kilit Ekranına Metin Nasıl Yazılır?

Hepimizin başına gelebilecek bir durumdur telefonun kaybolması. Kaybolan telefonumuzu kolayca bulabilmek için içine not bırakmalıyız. Bulan kişi iyi kalpli ise sizi aramak ister ve telefonu vermek ister. Bunun için de kilit ekranına irtibat bilgileri yazabiliriz. Telefonun Ayarlar-Ekran-Kilit Ekranı bölümünde “Kilit ekranında metin göster” ya da “Kayıp Telefon İrtibat Bilgileri” yazan yere tıklayıp gerekli bilgileri yazarak bulan kişinin işini kolaylaştırmış oluruz. Ayrıca buraya sevdiğiniz birisinin veya tuttuğunuz takımın ismini de yazabilirsiniz.

7. Ana Ekrana Widget Nasıl Eklenir?

Telefonumuzun ana ekranı boş kalmasın diye bir şeyler eklemek isteriz. Bu şeylerden biri Hava Durumu,Google Arama Çubuğu veya Saat olabilir. Bunun için telefonun ana ekranında boş yere basılı tutuyoruz. Altta çıkan 3 seçenekler arasında “Widgetlar” bölümüne girip beğendiğiniz ya da istediğiniz widget‘ı seçip ana ekranda ayarlayabilirsiniz. Ayrıca seçenekler arasında Duvar Kağıdı seçeneğinden yararlanıp telefonun bize sunduğu duvar kağıtlarını da kullanabilirsiniz.

8. Sanal Tuşlar Nasıl Gizlenir?

Çoğu akıllı telefon kullanıcısı ekranın tamamını kullanmak ister. Bazı uygulamalarda ana ekran tuşlarının yer kaplaması hepimizi rahatsız edebilir. Videonun en heyecanlı bölümünde ana ekran tuşlarından birine basarak videodan çıkabilir ve heyecanı kaçırabiliriz. Bunun için telefonun Ayarlar-Ekran-Ön Dokunmatik Tuşlar-Menü Dokunmatik Tuşlarını Gizle adımlarını takip ederek istediğimiz uygulamada tuşların gizli kalmasını seçebiliriz.

9. Uygulamalar Bölümü Nasıl Yönetilir?

İndirdiğimiz uygulamaların hepsinin düzenli olmasını isteriz. LG G3 telefonumuzda uygulamaların olduğu bölüme girince girmek istediğimiz uygulamayı 2-3 dk içinde bulabildiğimiz anlar olabiliyor. Bunu ortadan kaldırmak için uygulamalar menüsünde sağ üst köşede bulunan 3 noktaya tıklayarak “Uygulamaları Şöyle Görüntüle” seçeneği ile “Alfabetik Sıra” veya “İndirilme Tarihi” veya “Kullanıcı Ayarı” seçeneğiyle düzenleyebiliriz. Kullanıcı Ayarı diğer iki seçenekten farklıdır. Adı üstünde “Kullanıcı Ayarı“. Telefonu kullanan kişi bu seçenekle birlikte uygulamalar menüsünde klasör oluşturabilir ya da uygulamaların yerini kendine göre değiştirebilir. Diğer iki seçenek kendi görevlerini yapmaktadır.

3 noktada bulunan diğer seçenek ise “Büyük Boyut” seçeneğidir. Bu seçenekle birlikte uygulamaların boyutunu büyütebilir ya da küçük kalmasını sağlayabiliriz.

Uygulamaları silmek için basılı tutup çöp kutusuna atmak LG telefonlarda işe yaramaz. Bunun için aynı bölümde bulunan Düzenle/Kaldır seçeneği ile birlikte uygulamaların bilgilerine bakabilir ve bu seçenekle birlikte uygulamaları silebiliriz.

Son olarak 3 noktanın içinde bulunan Ana Ekran Ayarları sekmesi ile birlikte ayarlara giderek Tema değiştirebilir ya da Ekran döngüsüne izin verebiliriz.

10. APK Formatında Olan Uygulamalar Nasıl Yüklenir?

Çoğu Android akıllı telefon kullanıcısı Android‘in sağlamış olduğu özellikle beraber ücretli uygulamaları ücretsiz indirebilir. Bunlar oyun,video,kitap aklınıza gelebilecek her şey olabilir. APK uygulama indirebilmek için telefonun Ayarlar-Genel-Güvenlik adımlarını takip ederek Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğini işaretlemeniz yeterlidir. Bu işlem ile birlikte telefona APK uygulama yükleme imkanı vermiş olacaksınız.

11. Güncellemeleri Nasıl Kontrol Edebilirim?

Her akıllı telefon kullanıcısı telefonunun en güncel işletim sistemine sahip olmasını ister. Firmaların sağladığı bu güncellemeleri yükleyebilmek için “Yazılım Kontrolü” yapmak gereklidir. Bunun için Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi-Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek güncelleme kontrolü yapabilirsiniz.

12. LG G3’ü Uzaktan Kumanda Olarak Nasıl Kullanabilirim?

Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımıza ilginç ve kolaylık sağlayan adımlar atılmaktadır. LG G3’ün üst kısmında bulunan Infra-Red (Kızılötesi) ışını ile Oturma Odası‘ndaki TV‘yi veya Yatak Odası‘ndaki Klimayı kontrol edebiliriz. Bunun için Quick Remote uygulamasını açıp sağ üst köşeden + tuşuna basarak kullanacağınız cihazın markasını seçip ayarlamaları yaptıktan sonra uzaktan kumanda olarak kullanabilirsiniz.

13. İnternet Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Bu aşamayı 3 şekilde yapabiliriz:

Telefonun Ayarlar-Ağ-İnternet Paylaşımı & Ağlar bölümüne girerek USB internet paylaşımını kullanarak data paylaşımı yapılabilir. Bunun için telefonu bağlayacağımız bilgisayar,notebook ya da laptopta sürücüler kurulu olmalı ve USB bağlantısı yapılmalıdır. USB bağlantısı gerçekleştikten sonra data paylaşımı aktif olacaktır.

bölümüne girerek USB internet paylaşımını kullanarak paylaşımı yapılabilir. Bunun için telefonu bağlayacağımız bilgisayar,notebook ya da laptopta sürücüler kurulu olmalı ve USB bağlantısı yapılmalıdır. USB bağlantısı gerçekleştikten sonra paylaşımı aktif olacaktır. Aynı bölümde bir diğer paylaşım yöntemi ise Wifi Hotspot özelliğidir. Bu özellikle birlikte hem Wifi hem Data aktif edilip arkadaşlarınıza şifre vererek onların Wifi üzerinden Data’dan yararlanmalarını sağlayabilirsiniz

özelliğidir. Bu özellikle birlikte hem hem aktif edilip arkadaşlarınıza şifre vererek onların Wifi üzerinden Data’dan yararlanmalarını sağlayabilirsiniz Son yöntem ise Bluetooth üzerinden paylaşımdır. Aynı bölümde bulunan bu seçenek ile birlikte Bluetooth özelliğine sahip cihazları telefona bağlayarak Data paylaşımı yapılabilir.

14. Ana Ekran Nasıl Yedeklenir?

Bunu yapabilmek için telefonumuzun Ayarlar-Ekran bölümünde Ana Ekran Yedekleme & Geri Yükleme seçeneği ile yedekleme yapabilir ve yedeği geri yükleyebiliriz.

15. Yazı Tipi Nasıl Değiştirilir?

Telefonumuzun Ayarlar-Ekran bölümünde bulunan Yazı Tipi seçeneği ile telefonda yüklü gelen yazı tiplerinden yararlanılabilir veya LG SmartWorld üzerinden yazı tipi indirerek indirdiğimiz yazı tipini uygulayabiliriz. Aynı zamanda Yazı Tipi seçeneğinin altında bulunan Yazı Tipi Boyutu ile görebileceğimiz seviyede boyutlar uygulayabiliriz.

16. Misafir Modu Nasıl Aktif Edilir?

Misafir Modu, telefonun Ayarlar-Genel-Kullanıcılar bölümünde bulunmaktadır. Bu modun amacı telefonu kullanmak isteyen küçük kardeşimiz veya özel veriler dolayısıyla telefonu kullanan kişilerin bunu görmemesi için yapılmış bir moddur. Bu modu aktif ederek sistem uygulamalarının yer aldığı bir hale gelen telefon, kullanmak isteyen yakınımızın ya da kardeşimizin kolayca bir şey yapmamasını sağlar ve telefonumuz güvende olur.

17. Tuş Kombinasyonu Nasıl Değiştirilir?

LG G3 telefonumuzda bulunan sanal tuşlarda 3 tuş gelmektedir. Geri tuşu, Home tuşu ve Son Uygulamalar tuşu. Bu 3 tuşun yanına en fazla 2 tuş daha eklenebilir. Bunun için Ayarlar-Ekran-Ön Dokunmatik Tuşlar-Tuş Kombinasyonu adımlarını izleyerek sistemin verdiği tuşlardan istediğiniz 2 tuşu ekleyebilirsiniz ve konumlarını ayarlayabilirsiniz.

18. Tek Elle Kullanım Nasıl Aktif Edilir?

Beğenerek aldığımız LG G3 bazı uygulamalarda büyük gelebilir. 5.5 inçlik ekranı ile bizlere büyük ekran deneyimi sağlasa da elleri küçük olan kullanıcılar için bazı uygulamalarda sorun olabilir. Bunun için telefonumuzda Ayarlar-Genel-Tek Elle Kullanma bölümüne girerek Arama Tuş Takımı, LG Klavye ya da Ana Ekran seçeneklerini seçerek tek elle kullanımı aktif edebiliriz. Sağ elinizle kullanmak için tuş takımlarında soldan sağa, sol elinizle kullanmak için tuş takımlarında sağdan sola parmağınızı kaydırarak aktif hale getirebilirsiniz.

19. Veri ve Önbellek Temizlemesi Nasıl Yapılır?

LG G3 telefonundan itibaren diğer LG telefonlarına da güncelleme ile gelen bu özelliğin adı “Smart Cleaning“dir. Akıllı temizlik anlamına gelen bu özelliği kullanabilmek için Ayarlar-Genel-Smart Cleaning bölümüne girip İndirilenler ve Önbellek temizlemesi yapılabilir.

20. Telefonu Fabrika Ayarlarına Nasıl Sıfırlarım?

Android akıllı telefon kullanıcılarının çoğunun başına gelmiştir donma-kasma gibi sorunlar. Bu sorunlardan kurtulmak için telefonu sıfırlamak en ideal çözümdür. Bunun için Ayarlar-Genel-Yedekle & Sıfırla seçeneğine girerek telefonu sıfırlayabilirsiniz.

21. Mesaj Uygulaması Görünümü Nasıl Değiştirilir?

Akıllı telefonumuzun Mesaj uygulamasını kimisi çok kullanır kimisi de önemli günlerde mesaj atmak için kullanır. Mesaj uygulamasının görünümünü değiştirmek için “Mesaj” uygulamasına girip sağ üst köşeden “Ayarlar” seçeneğine basıp “Tema” bölümünden telefonun sağladığı temalar sayesinde görünümü değiştirebiliriz.