Fotoğraf çekmeyi ve onları düzenlemeyi seviyorsanız bu uygulama hoşunuza gidebilir. İOS platformunda yayımlanan ve 2 hafta içinde bir milyon indirilen FaceApp uygulaması, Android kullanıcıları için Google Play’de yayımlandı. Fotoğraf tutkunları arasında FaceApp fırtınası esiyor. Android ve iOS için ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, sizi şekilden şekile sokabiliyor.

Viral Fotoğraf Uygulaması FaceApp

FaceApp bir fotoğraf çekme uygulaması, sizin yüz hatlarınızı şekilden şekile sokabilir. Birinin yüzüne bir gülümseme ekleyebilir, onu daha genç, yaşlı ve daha cazip görmesini sağlayabilirsiniz. Buna ek olarak, en çok beğenilen özelliklerinden bir tanesi de bireyin cinsiyetini değiştirebilirsiniz.

Uygulama çok eğlenceli geliyor ve Android 4.4 KitKat ve üstü cihazlarla uyumlu . Google Play Store‘da bir günden daha kısa bir süredir kullanıma sunuldu ve şu anda bir kaç bin indirmeye sahip.

FaceApp ücretsizdir ancak reklamlar içermektedir. Yaşlandıkça neye benzeyeceğinizi görmek istiyorsanız veya kaşlarınızı bir gülümseme haline getirmek istiyorsanız, aşağıdaki düğmeyi tıklayarak Google Play Store’u ziyaret edin ve uygulamayı cihazınızda indirin.