Facebook ”Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen tekrar dene.” Hatası Çözümü

Facebook ve Messenger kullanıcıları canından bezdiren bir hata ”Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen tekrar dene.” hatası ile sayfa yüklenemiyor ve kullanıcılar içeriğe erişemiyor. Son güncellemeler ile Facebook uygulaması yeni özellikler kazanırken aynı zamanda da bazı hatalar vermeye başladı. Sadece Facebook kullanıcılarını etkileyen bir hata değil aynı zamanda Messenger uygulaması da açıldığında kişiler ve mesajlar yüklenmiyor ”Daha sonra tekrar deneyin.” hatası çıkıyor.

Facebook “Bir şeyler yanlış gitti” Hatası Nedir?

Facebook Android uygulamasına giriş yaptığınızda boş beyaz bir sayfada “Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen tekrar dene.” hatası ile Facebook uygulaması kullanılamaz hale geliyor. Bu hatayı almanızın bazı sebepleri şunlar olabilir; İnternet bağlantınız yavaş veya kapalı, Facebook uygulamasının eski bir sürümü telefonunuzda yüklü olabilir veya Facebook Beta uygulamasını kullanıyor olabilirsiniz. Son olarak bir ihtimalde Facebook uygulamasının arka planda çalışırken donma ve kasma yapmasından uygulama hata vermiş olabilir. Şimdi bu dört hatanın çözümlerini aşağıda sıralayacağız.

Facebook Yüklenemiyor ve Bir Şeyler Yanlış Gitti Hatası Çözümü

İlk önce İnternet bağlantımızı kontrol edelim. Hattımızda İnternet erişimi ve mobil veri paketi olduğundan emin olalım. Sadece Facebook paketi kullanıyorsanız aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin. İnternet ayarlarında sorun olduğunu düşünüyorsanız buradan İnternet ayarlarınızı yapınız.

Facebook Uygulamasını Güncelleyin

Uygulamanın en güncel sürümünü kullandığınızdan emin olun. Facebook uygulamasının güncel sürümü olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki bağlantıdan bakabilirsiniz. Güncel sürümde sorun yaşıyorsanız eğer farklı Facebook Apk sürümlerini buradan indirip kullanabilirsiniz.

Facebook Uygulama Verilerini Temizleyin.

Telefonumuzdan Ayarlara ve uygulamalar menüsüne giriş yapıp Facebook uygulamasını bulalım.

Facebook uygulama bilgilerine giriş yaptık’dan sonra Depolama seçeneğini seçelim ve “ Veriyi temizle ” ile “ Önbelleği sil ” seçeneklerini seçip uygulama verilerini temizleyelim. (bu işlemi yaptık’dan sonra facebook’a girmek istediğinizde sizden yeniden şifre isteyebilir)

” ile “ ” seçeneklerini seçip uygulama verilerini temizleyelim. (bu işlemi yaptık’dan sonra facebook’a girmek istediğinizde sizden yeniden şifre isteyebilir) ikinci olarak Uygulamalar menüsünde bulunan “ Facebook App Manager ” uygulamasına girip yine aynı işlemleri yapalım. Uygulama Önbelleği ve Veriyi silelim. Facebook uygulamasını başlatalım.

” uygulamasına girip yine aynı işlemleri yapalım. Uygulama Önbelleği ve Veriyi silelim. Facebook uygulamasını başlatalım. Sorun devam ederse aşağıdaki işlemleri yapın.

Facebook Beta Sürümden Çıkın!

Facebook uygulamasının beta sürümüne kayıt olduysanız beta uygulamasından çıkabilirsiniz. Genelde beta sürümleri kararsız olduğu için hatalar verebiliyor. Beta aboneliğinden çıkıp güncel kararlı Facebook uygulamasını indirip kullanabilirsiniz. Facebook Beta uygulamadan çıkmak için buraya tıklayınız ve ekranın en altında bulunan beta linkine tıklayıp ayrılabilirsiniz.

Facebook Lite Kullanın

Hala Facebook ”Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen tekrar dene.” hatasını çözemediyseniz size Facebook Lite uygulamasını kullanmanızı öneriyorum. Facebook tarafından geliştirilen daha düşük boyuta sahip uygulama diğer sürüme göre daha hızlı ve pratik. Mobil veri üzerinden Facebook uygulamasına bağlanıyorsanız Facebook Lite daha az İnternet harcayacağından mobil veri paketinizin daha çabuk bitmesini önleyecektir. Aynı zamanda Fotoğraflar ve Video içerikleri daha hızlı açılacaktır.