Facebook kullanıcılarına yenilikler getirmeye doymuyor. Her ay yeni özellikler eklenen Android uygulamasına bugün ”Renkli Arka planlı Yazılar” özelliği gelmişti. Bugün Facebook yeni bir özellik üzerinde çalıştığını daha duyurdu. Canlı yayın özelliğinin popüler olmasının ardından, Facebook Canlı Ses yayını özelliğini getirmeye hazırlanıyor.

Facebook Canlı Ses Yayını Özelliği

Canlı Video özelliğini kullanmadan Facebook akışında isterse kullanıcılar Canlı Ses Yayını yapabilecekler. Bugün akşam saatlerinde bir blog yazısında açıklanan özellik, yalnızca bir kaç kelime ile veya çevredeki sesle Facebook’da bir hikaye anlatmak isteyen kullanıcılar için yararlı bir uygulama oldu.

Ayrıca Facebook’daki canlı yayın videoların da olduğu gibi, dinleyiciler de sesli içeriği Facebook akışından dinleyebilir, soru sorma gibi reaksiyonları gerçek zamanlı olarak kullanabilirler.

Canlı Ses Yayını özelliğinin önümüzdeki günlerde veya 2017 yılının ilk haftalarında Facebook kullanıcılarına sunması bekleniyor.

Facebook Hesapları Daha Güvenili Olacak!

Facebook’a gelen tek büyük değişiklik Canlı Ses yanını değil. Yeni güncellemeler ile Facebook’tan üçüncü taraf bir uygulamaya giriş yapmayı denediğinizde işlem her zamankinden daha hızlı olacak.

Facebook, kullanıcıları için doğrulamaya yardımcı olmak ve daha çabuk oturum açmalarına yardımcı olmak için iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi sağlayan Account Kit SDK‘sına yeni bir doğrulama aracı geliştirdi.