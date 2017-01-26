Facebook ‘a Hikayeler Özelliği Geliyor! Snapchat ‘ın Hikayelerini Instagram ‘a kopyaladıktan ve onu daha da geliştirdikten sonra şimdi de Facebook hikayeler özelliğinin testlerine başladı.

Instagram da gayet iyi bir şekilde çalışan özellik. Facebook uygulamasını açtığınızda haber akışınızın üzerinde arkadaşlarınızın Hikayelerini temsil eden bir döngüsel profil fotoğraflarını göreceksiniz. Instagram ve Snapchat’da olduğu gibi, Hikayeler 24 saat sonra kayboluyor, fotoğraf ve videolarınıza sayısız filtre ve efekt uygulayabilirsiniz.

Hikayelerinize eklenen fotoğraflar ve videolar, haber akışının kendisinde veya profilinizin zaman çizelgesinde görünmez. Bu nedenle, bir başkasının hikayesini yanıtlamak için doğrudan bir ileti göndermeniz gerekir; bunları, haber akışınızdaki geleneksel yorumlama biçiminde yorumlayamazsınız. Var olan fotoğrafları Facebook’daki Hikayenize ekleyip ekleyemeyeceğiniz de belli değil; Instagram, son 24 saat içindeki fotoğrafları eklemenize izin verir.

Facebook, Instagram dan farklı özellikler getirebilir!

Özellik, Instagram’ın uygulamasıyla hemen hemen aynı görünse de, Facebook’un onları bu hattan ayırıp ayırmadığını görmek ilginç olacak. Sonuçta, Instagram ve Facebook’ı farklı kullanıyoruz; Instagram, çoğunlukla, kişinin günden güne yaşamına dek geçen küçük anları bir araya getiriyor; daha çok tarihsel bir arşiv gibi görünüyor. Instagram ‘da fotoğraflarımızın kaybolmasına izin verirken, genelde Facebook ‘a gönderdiğimiz tüm fotoğrafları saklamak isterdik.

İsteğe bağlı olarak Instagram ve Facebook Öykülerini bir birine bağlama özelliğini de görmek isterdik. Aksi takdir de her iki platforma da bir Hikayeyi çoğaltmaya çalışmak oldukça yorucu olabilir. Facebook zaten Instagram fotoğraflarını tekrar yayınlamanıza izin veriyor, bu yüzden hikayeler için neden bunu yapamadıklarını anlamıyorum.

Bu bölümde; Facebook hikayelerini tanıtıyor çünkü insanların içeriği paylaşma biçimleri önemli ölçüde değişti:

İnsanın bugün paylaşma şekli beş ya da iki yıl öncesinden farklıdır. Çok daha görsel, her zamankinden daha fazla fotoğraf ve videoya sahip.İnsanlara yaratıcı ve etkileyici fotoğraf ve videoları dilediği zaman istedikleri zaman paylaşmalarını sağlamak için hızlı ve eğlenceli hale getirmek istiyoruz. Geçtiğimiz sonbahardan bu yana İrlanda’da yeni bir kamera ve yeni DM özelliği test ediyoruz ve Hikayeler, insanların istediklerini paylaşmalarına nasıl yardım ettiğimizin bir başka örneğidir.

Hikayeler’in Instagram’da büyük bir başarıya imza atmasına yardımcı oluyor ve kuruluşundan bu yana beş ayda onu 150 milyon kişi kullanıyor.

Bütün söylenenlere göre, Facebook’taki Hikayeleri denememiz biraz zaman alacak. Şu anda yeni kamera özelliklerini bir süre test ederek İrlanda’da yapılan bir testle sınırlıdır ve muhtemelen “önümüzdeki aylarda” daha fazla ülkeye getirilecek.