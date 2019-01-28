Facebook, WhatsApp, Messenger ve Instagram kullanıcılarının uygulamaları değiştirmeden birbirlerine mesaj göndermelerini mümkün hale getirmeyi planladığı iddia ediliyor. Şirket, markaları ayrı tutarken hizmetler arasında mesaj göndermeyi bir arada sağlamak istediği belirtildi.

Üç bağımsız uygulama ayrı kalacak, ancak tek bir mesajlaşma platformu veya protokolü altında bir araya getirilecekler. Değişiklikler, şirketin sohbet sistemlerinden birinden diğerine mesaj göndermenizi sağlar; böylece WhatsApp’tan ayrılmadan yalnızca Messenger arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. Facebook mesajlaşmanın gelecekte daha büyük bir rol oynamasını bekliyor.

Facebook, 2014 yılında 19 milyar dolara WhatsApp, 2012’de ise 1 milyar dolara Instagram satın aldığı biliniyor. Zuckerberg, uygulamaları birbirine bağlamak sohbet uygulamalarında daha fazla zaman manifatura harcamalarını sağlayarak reklamlardan daha fazla para kazanmalarına yardımcı olması tahmin ediliyor.

2020 yılının başında bitirilmesi planlanıyor

Kaynaklara göre Zuckerberg, tüm platformalardaki mesajlara uçtan uca şifreleme sistemini getirmeyi zorunlu hale getirmek istiyor. Güvenlik açısından iki kişi arasındaki ya da gruplardaki mesajların, sohbetlerin katılımcıları hariç başka kişilerin mesajları görmesi engellenecek. Zuckerberg, Whatsapp ve Instagram’ı Facebook bünyesine kattığında bu uygulamaların bağımsız uygulamalar olarak varlığını sürdüreceğinin altını çizse de bazı kaynaklara göre, Whatsapp ve Instagram’a yönelik ilginin artması nedeniyle Zuckerberg fikrini değiştirdi.

Konuyla ilgili Facebook’tan yapılan açıklamada, “Yapabildiğimiz en iyi mesajlaşma deneyimini oluşturmak istiyoruz ve insanlar mesajlarının hızlı, basit, güvenilir ve özel olmasını istiyor. Daha çok mesajlaşma ürünümüze uçtan uca şifrelemeyi getirmek için çalışıyoruz ve insanların aile ve arkadaşlarına ağlar üzerinden daha rahat ulaşmasını düşünüyoruz.” ifadelerine yer verildi. Uçtan uca şifreleme, şu anda Whatsapp’ta kullanılıyor.

The New York Times‘a göre , verinin kötüye kullanımı ve mahremiyet üzerine bir dizi skandalla karşılaşan teknoloji firması, bu çalışmayı bu yılın sonuna kadar veya 2020 yılının başında bitirmeyi planlıyor.

FACEBOOK’UN GÜVENİLİRLİĞİ TARTIŞILIYOR

Nisanda Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, Facebook’un, 87 milyon kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD’de Kasım 2016’da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere’de Haziran 2016’da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açmıştı.

ABD ve Avrupa’daki düzenleyici kurumlar, Facebook hakkında soruşturma başlatmış, gelişmelerin ardından, ünlü sosyal paylaşım sitesinin hisseleri büyük değer kaybetmişti.

Son olarak New York Times gazetesi, Facebook’un, kullanıcılarının kişisel verilerini, rızalarını almadan Microsoft, Amazon, Spotify gibi dev şirketlerle paylaştığı ve bu veri miktarının Facebook’un açıkladığından daha büyük boyutlarda olduğunu iddia etmişti.

Haberde, Facebook’un, kullanıcılarının bilgilerini doğrudan satmadığı, Zuckerberg’in, şirketin ilk yıllarında birçok şirketle anlaşmalar yaparak kullanıcıların verilerine erişim izni tanıdığı ileri sürülmüştü.

Netflix ve Spotify da Facebook kullanıcılarının verilerine rızaları dışında ulaştıkları iddialarını yalanlamıştı.

Facebook Messenger, Instagram ve WhatsApp arasında hangi kullanıcı bilgilerinin paylaşılacağı belli değil.

John Hopkins Üniversitesi’nde bir kriptograf olan Matthew Green, Twitter ile uygulamalar arasında paylaşılabilecek veriler ve WhatsApp‘ın şifrelemesinin daha az güvenli olup olmayacağı konusunda endişelerini dile getirdi. Times raporunda WhatsApp, Facebook‘tan kullanıcılardan kimliklerini doğrulamalarını isterken, yalnızca app kaydolmak için telefon numarası istiyor.

Bazı analistler, Facebook Messenger’ın WhatsApp ve Instagram ile entegre edilmesinin devlet düzenleyicilerinin şirketi parçalamalarını zorlaştırabileceğini belirtti. Pivotal Research Group‘un analisti Brian Wieser, “Şirketi daha sıkı bağlar” dedi. “Bir şirket oldukları gerçeğini ikiye katlıyorlar. Bahisler daha yüksek.” dedi.

Bu hafta, Elektronik Gizlilik Bilgi Merkezi ve Değişim Renkleri gibi savunucu gruplar, Federal Ticaret Komisyonuna bir mektup göndererek düzenleyicilerden “WhatsApp ve Instagram satın alımlarını çözmelerini” istedi. FTC (Federal Ticaret Komisyonu), şu anda iddia edilen özel olan kullanıcıların verilerini tutmak için ABD hükümeti ile yaptığı bir anlaşmayı ihlal ettiği için Facebook’u araştırıyor.

Facebook mesajlaşmanın gelecekte daha büyük bir rol oynamasını bekliyor.