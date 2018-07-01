Akıllı telefonlarında düşük özellikle tutunmaya çalışan kullanıcılar için geliştirilen Facebook Lite uygulaması çöktü. Bilinmeyen bir hatadan dolayı ortaya çıkan sonuç ile ilgili uygulama içinde uyarı veriliyor.

Facebook Lite Çöktü

Özellikle akıllı telefonlarının teknik özellikleri düşük olan kullanıcılar için yazılan Facebook Lite uygulaması 1 Temmuz 2018 günü saat 16.30 sularında çöktü. Uygulamaya hem wi-fi hem de mobil veri ile girmeye çalışan kullanıcılar aşağıdaki uyarı ile karşı karşıya kalıyor.

Asıl uygulamanın aksine düşük boyutlu olan Lite uygulaması, akıllı telefonlarda mükemmel performans sağlıyor. Birçok akıllı telefon için uyumlu olan uygulama, aslolan uygulama gibi Hikaye paylaşımına izin veriyor, fotoğraf ve video yüklenebiliyor.

Uygulamanın aslı olan Facebook üzerinde bir hata bulunmasa da Lite versiyonunda uygulama birden çöktü. Uygulamanın ne zaman çözülüp çözülemeyeceği ise bilinmiyor. Diğer Lite uygulamalar gibi fazla yer kaplamayan Facebook Lite uygulaması hem depolama dostu hem de internet dostu olarak biliniyor. Bu küçük ama işlevi büyük uygulamayı kullanmak için aşağıdaki Google Play Store bağlantısına tıklayıp telefonunuza indirebilirsiniz.