Facebook Lite Uygulaması Çöktü!

By
Ahmet Dizdar
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Die Anwendungen (Apps) des sozialen Netzwerkes Facebook (l.) und des Fotodienstes Instagram werden am Donnerstag (12.04.12) in Berlin auf dem Bildschirm eines Smartphones vom Typ iPhone angezeigt. Kurz vor seinem geplanten Boersengang hat Facebook einen Ueberraschungscoup gelandet und den Fotodienst Instagram gekauft. Eine Milliarde Dollar (mehr als 760 Millionen Euro) blaetterte das soziale Netzwerk fuer das kleine Unternehmen mit gerade mal einem Dutzend Mitarbeiter hin - eine stolze Summe fuer ein Start-up-Unternehmen. Doch die groesste Uebernahme in seiner Unternehmensgeschichte duerfte Facebook aus der Portokasse bezahlen. Schliesslich bereitet es sich auf einen gigantischen Boersengang in wenigen Wochen vor und strebt eine Bewertung von 100 Milliarden Dollar an. Foto: Timur Emek/dapd

Akıllı telefonlarında düşük özellikle tutunmaya çalışan kullanıcılar için geliştirilen Facebook Lite uygulaması çöktü. Bilinmeyen bir hatadan dolayı ortaya çıkan sonuç ile ilgili uygulama içinde uyarı veriliyor.

Facebook Lite Çöktü

Özellikle akıllı telefonlarının teknik özellikleri düşük olan kullanıcılar için yazılan Facebook Lite uygulaması 1 Temmuz 2018 günü saat 16.30 sularında çöktü. Uygulamaya hem wi-fi hem de mobil veri ile girmeye çalışan kullanıcılar aşağıdaki uyarı ile karşı karşıya kalıyor.

Asıl uygulamanın aksine düşük boyutlu olan Lite uygulaması, akıllı telefonlarda mükemmel performans sağlıyor. Birçok akıllı telefon için uyumlu olan uygulama, aslolan uygulama gibi Hikaye paylaşımına izin veriyor, fotoğraf ve video yüklenebiliyor.

Uygulamanın aslı olan Facebook üzerinde bir hata bulunmasa da Lite versiyonunda uygulama birden çöktü. Uygulamanın ne zaman çözülüp çözülemeyeceği ise bilinmiyor. Diğer Lite uygulamalar gibi fazla yer kaplamayan Facebook Lite uygulaması hem depolama dostu hem de internet dostu olarak biliniyor. Bu küçük ama işlevi büyük uygulamayı kullanmak için aşağıdaki Google Play Store bağlantısına tıklayıp telefonunuza indirebilirsiniz.

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