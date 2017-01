Facebook ve Facebook Messenger Android uygulamalarının zaman zaman pil ömrü üzerinde istenmeyen etkileri olduğu biliyoruz. Dünyanın çeşitli bölgelerinde ki kullanıcılara göre, her iki uygulamanın da en yeni sürümleri, farklı Android cihazlarda pil ömrünü olumsuz şekilde etkileyebiliyor; uygulamalar açıkken her dakika % 1‘e kadar güç tüketebiliyor.

Messenger ekibini Facebook’ta yöneten David Marcus bu son sorunun “sabit sunucu tarafı” olduğunu belirtti. Marcus, bu sorunu önlemek için telefonunuzda veya tabletinizde Messenger (veya Facebook) uygulamasını yeniden başlatmanız gerektiğini söylüyor.

Şimdilik, Messenger‘ı ve Facebook uygulamalarını yeniden başlatmanın herkes için pil boşaltma sorununu ortadan kaldırıp kaldırmadığını bilemiyoruz. Her neyse, Facebook’un bu tür sorunları sürekli olarak izlediği ve en kısa sürede bunları düzeltmeye istekli olduğu açıktır.

@bestsportnascar @alxpap issue was isolated and fixed server side. If you restart Messenger the problem should be gone now. Very sorry.

— David Marcus (@davidmarcus) January 10, 2017