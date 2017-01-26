Facebook Messenger, kullanıcıları, müşterileri veya hayranları ile iletişim kurmak için bir çok marka ve işletme tarafından kullanılır. Facebook’a göre, işletmeler ve kullanıcılar arasında her ay platformda 1 milyar mesaj gönderiliyor. Dolayısıyla, Facebook‘un para kazanmak istediğini ve işletmelerin, özel teklifler veya ürün reklamlarıyla daha fazla kullanıcıya erişmek için bu avantajdan yararlanmak isteyecekleri düşünüyor. Ve Facebook, Messenger uygulamasında reklamlar göstermeye başlıyor.

Messenger Uygulamasında Reklam Dönemi Başlıyor

Önümüzdeki haftalarda, Tayland ve Avustralya’daki bir test grubuna, Facebook Messenger uygulamasında reklam görmeye başlayacak. Bunlar, doğum günü bildirimlerinde veya etkin durumda olan kullanıcıların listesinde olduğu gibi, Messenger ana ekranında son görüşmelerin altında gösterilecek.

Messenger ekibi, reklamların müdahaleci olmayacağını söylüyor: ”Reklamlar bir sohbette, messenger ana ekranında gösterilmeyecek. Kullanıcılar belirli reklamları gizlemeyi veya raporlamayı seçebilir ve kullanıcılar Reklam verenler ile bir sohbet başlatabilir’‘ şeklinde açıklamada bulundu.

Messenger ekibi, bu özelliği genişletmeyi düşünmeden önce Tayland ve Avustralya’daki bu küçük kullanıcı grubuyla bu özelliği test etmenin zaman alacağını ancak bunun kaçınılmaz olduğunu söylüyor.