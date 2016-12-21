Facebook Android kullanıcıları için yepyeni bir özellik ekledi ve oldukça renkli bir özellik.

Daha önce duyurmadan bir anda karşımıza çıkardığı bu sürpriz özellik yılbaşı öncesinde Facebook kullanıcılarını sevindirdi. Şimdilik, sadece Android kullanıcılarının kullanabileceği bu özellikle yazılarımız çok daha renkli olacak.

Facebook Renkli Yazılar Dönemi Başladı

Rengarenk arka planları olan yazılar yazabilmek için, Facebook’un güncel sürümünü kullanmanız ve yazmaya başladıktan sonra altta çıkan renklerden birini seçmeniz yeterli.

Bu özellik herhangi bir görsel ve link paylaşımınız olduğunda kullanılamıyor. Ayrıca Facebook uygulaması için gelen yeni özellik, şimdilik iOS ve Facebook‘un web sayfasında kullanılamıyor. Yani özellik şu an sadece Android kullanıcılarına özel.

Önümüzdeki ay renkli arka plan özelliğinin iOS ve web için de gelmesi bekleniyor.