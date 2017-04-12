Facebook Roket Simgesi Nedir ve Ne İşe Yarıyor

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Facebook yeniliklere ve güncellemelere doymuyor. Geçtiğimiz günlerde Facebook mobil uygulamasına hikayeler özelliğini getirmişti. Kullanıcılar hikaye özelliğini ilk zamanlar tepki ile karşılasa da şuanda bu özelliği kullanan kullanıcı sayısı her geçen gün artmakta. Instagram uygulamasından aşina olduğumuz Keşfet özelliğini artık Facebook mobil uygulamasında görebiliriz. Facebook yeni güncelleme ile uygulamaya roket simgesi ekledi. Facebook Roket simgesi nedir ve ne işe yarıyor gelin birlikte bakalım.

Facebook Roket Simgesi Nedir?

Facebook bugün beta kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayımladı. Beta kullanıcıları için yayımlanan yeni güncelleme ile uygulamaya yeni bir özellik ve menü eklendi. Facebook uygulamasının üst kısmında yer alan ”Ana Sayfa” ”Arkadaşlar” Bildirimler” ve ”Kullanıcı Menüsü” kısmının olduğu yere artık birde ”Keşfet” menüsü eklendi. Roket simgesi ile göreceğiniz bu menüde arkadaşlarınızın beğendikleri ve çevrenizde ki herkese açık gönderileri görebilirsiniz. Instagram da aşina olduğumuz gibi burada popüler içerikleri, arkadaşlarınızın beğendiği yorum yaptığı gönderileri görebileceğiniz yeni bir haber kaynağı oluşuyor.

Facebook Keşfet Özelliği

Facebook yeni keşfet özelliği ile ana sayfa ki gönderiler’den bir süre sonra sıkılan kullanıcıların daha fazla vakit geçirmesi ve popüler içeriklere ulaşması için bu şekilde bir yeniliğe gitti. Henüz bu özellik tüm kullanıcılara açılmadı, Alpha kullanıcıları yaklaşık bir haftadır kullanıyor ve Beta kullanıcıları içinde bugün yayımlandı. Yakın zamanda tüm kullanıcılar Facebook uygulamasında roket simgesini görebilecek ve keşfet özelliğini kullanabilecek.

Facebook Roket özelliğini kullanmak istiyorsanız buradan apk olarak indirebilirsiniz.