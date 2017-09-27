Akıllı telefonlarımızda fotoğraf çekerken kullandığımız telefonun özellikleri ve ayarlarını iyi bilmemiz gerekiyor. Bir çok özelliğe ve ayarlara sahip akıllı telefonlar ile harika fotoğraflar çekebiliriz. Her akıllı telefon kullanıcısının istediği bir özellik olan arka plan bulanıklaştırma özelliğinin nasıl yapıldığını sizler için sırasıyla anlattık.

Arka Plan Bulanıklaştırma

Bazı akıllı telefon firmalarının akıllı telefonlarında “Bokeh Efekti” olarak adlandırarak kamera modu olarak sunulan bu özelliği yapmak oldukça kolay hale geldi.

Genellikle profil fotoğrafları veya kapak fotoğrafları için kullanılmak isteyen bu özellik, 3.parti uygulama indirip kolayca yapılabiliyor. Google Play Store üzerinden birçok uygulama ile yapmak oldukça mümkün durumdadır.

İster Uygulamayla, İster Kamera Moduyla

Uygulama ile yapmak istemeyen akıllı telefon kullanıcıları için çözüm kamera modları olmaktadır. “Blur efekti” ya da “Bokeh efekti” olarak geçebilen bulanıklaştırma özelliği, manuel çekim ile odak ayarıyla oynayarak da yapılabilir.

LG G6‘da bulunan Bokeh efekti ile herhangi bir resmi çekip belirlediğiniz nesneyi ön plana çıkararak daha net çıkmasını ve arka tarafının bulanık hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Mod kullanmak yerine herhangi bir uygulama indirip çektiğiniz resmi, indirdiğiniz uygulamada düzenleyerek yapabilirsiniz.

Efekt İçin Önemli Bilgiler

Arka planı bulanıklaştırmada en önemli etken, odaklamadır. Odak yaptığınız nesnenin doğru seçim olup olmadığına karar verdikten sonra telefonunuzun kamerasıyla manuel odaklama yaparak arka planı flu hale getirebilirsiniz.

Birçok akıllı telefonda kamera içinde gömülü olarak gelen düzenleme programı ile bulanıklaştırma etkilemek mümkün. Çekilen fotoğrafı düzenleme programından yardım alarak daha bulanık hale getirebilir ve istediğiniz fotoğrafı elde edebilirsiniz.

Çekimde diğer etken, uzaklıktır. Uzaklık, telefon ile nesne arasında çok önemlidir ve bulanıklığın şiddetine göre iyi şekilde ayarlanmalıdır. Genellikle yakın çekimlerde odak yardımıyla daha iyi bulanıklaştırma yapılır ve odağa yakalanan nesne daha çok ön planda olur.

Aşağıda daha önce sizler için hazılardığımız Manuel Kamera ayarlarını bulabilirsiniz. Telefon modelinize göre seçim yaparak ilgili makaleye ulaşabilirsiniz.