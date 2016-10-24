2014’te piyasaya çıkmasına ramen, bugün, 2016’da hala çok büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan LG G3 için geliştiriciler durmaksızın çalışmalarına devam ediyorlar. Bir XDA geliştiricisi olan Dryka Silva Fulmics Rom yülü LG G3 ler için durum çubuğunuzu güncelleyebileceğiniz bir mod yayımladı.

Farklı versiyonları olan bu mod ile LG G3’ünüzün durum çubuğunu Android 7.0 Nougat tarzı köşeli ya da yuvarlak kenarlı, siyah ya da beyaz olarak değiştirebilirsiniz.

Siz de LG G3’ünüzün durum çubuğunu özelleştirmek istiyorsanız modları ve yükleme talimatlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Yükleme Rehberi:

Aşağıda verdiğimiz bu modları LG G3’ünüze yükleyebilmeniz için telefonunuzda Fulmics Rom v6+ yüklü olması gerekmektedir.

  • Telefonunuzu TWRP Recovery Modda başlatın.
  • Bu işlemden önce olur da MOD’u beğenmezseniz diye TWRP Backup sekmesinden halihazırdakı sisteminizin yedeğini almanızı öneririz.
  • TWRP Install sekmesinden indirdiğiniz MOD’u yükleyin.
  • TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın.
  • Hepsi bu kadar! Artık durum çubuğunuz tam da istediğiniz gibi!

LG G3 Durum Çubuğu Modları ve İndirme Linkleri:

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  • gökhan

    Android 7.0 Nougat Tarzı Köşeli Turkuaz-Siyah yükledim çok iyi beyler. yükleyin. keske komple bu renk olsa. ayarlar falanda.

  • yusuftan

    bütün işaretlerin hepsi yeşil renk yerine lacivert renge dönüyor buda sanki yamalı rom gibi duruyor kimi yeşil şimi lacivert.. begenmedim acıkcası. ha lacivert yerine yeşil devam etseydi ozaman güzel olurdu..

  • Telefonun garantisine bir zararı oluyor mu?

    • Ömer Can Ecer

      evet, zaten telefnda fulmics yüklü olmalı bu yama için

  • Yusuftan

    Peki bunu yükledik ve diyelimki begenmedik nasıl kaldıracağız. ?

    Eski haline nasıl geri getirebiliriz..

    • Ömer Can Ecer

      onu da yazdım zaten, beğenmezseniz diye sisteminizin yedeğini alın diye. aldığınız yedekten geri yükleyebilirsiniz.