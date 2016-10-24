2014’te piyasaya çıkmasına ramen, bugün, 2016’da hala çok büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan LG G3 için geliştiriciler durmaksızın çalışmalarına devam ediyorlar. Bir XDA geliştiricisi olan Fulmics Rom yülü LG G3 ler için durum çubuğunuzu güncelleyebileceğiniz bir mod yayımladı.

Farklı versiyonları olan bu mod ile LG G3’ünüzün durum çubuğunu Android 7.0 Nougat tarzı köşeli ya da yuvarlak kenarlı, siyah ya da beyaz olarak değiştirebilirsiniz.

Siz de LG G3’ünüzün durum çubuğunu özelleştirmek istiyorsanız modları ve yükleme talimatlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Yükleme Rehberi:

Aşağıda verdiğimiz bu modları LG G3’ünüze yükleyebilmeniz için telefonunuzda Fulmics Rom v6+ yüklü olması gerekmektedir.

Telefonunuzu TWRP Recovery Modda başlatın.

başlatın. Bu işlemden önce olur da MOD’u beğenmezseniz diye TWRP Backup sekmesinden halihazırdakı sisteminizin yedeğini almanızı öneririz.

TWRP Install sekmesinden indirdiğiniz MOD’u yükleyin .

sekmesinden indirdiğiniz . TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın.

sekmesinden tıklayın. Hepsi bu kadar! Artık durum çubuğunuz tam da istediğiniz gibi!

LG G3 Durum Çubuğu Modları ve İndirme Linkleri: