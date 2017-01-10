MWC 2017’de tanıtılması beklenen LG G6 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre LG G6’nın ekranı 18:9 çözünürlüğünde olması bekleniyor.

18:9 Çözünürlüğünde LCD Ekran

Güney Kore’de LG Display tarafından gelen açıklamaya göre firma yeni amiral gemisinde 18:9 formatında LCD panel kullanacak. Muhtemel olarak yeni ekranı kullanacak ilk amiral gemisi LG G6 olacak. Normal boyutlardaki ekranlarda QHD çözünürlük 2560 x 1440p olarak geçerken 18:9 formatındaki ekranla birlikte çözünürlük 2880 x 1440p olarak değişecek.

5.7 inç büyüklüğündeki 18:9’luk LCD panel, bulunduğu telefondaki keskinlik oranı olan ppi yoğunluğunu 570 seviyelerine kadar yükseltecek. 18:9’luk formatıyla çok yönlü ekran deneyimi sunacak olan panel, Android 7.0 Nougat ile birlikte çift pencerede multitasking deneyimini arttıracak.

Ekran İçin En İyisi

Dahası, LG yetkilileri bu panelle birlikte ekran dokunmatiğinin daha iyi ve gelişmiş olacağını ve tepkilere karşı hızlı bir panel ürettiklerini söylüyorlar. “Yeni ekran ile birlikte güç tüketimi de %30 azalacak.” vaadinde bulunuyorlar. Yapılan açıklamada;

“LG Display, akıllı telefonlar için geleneksel ekranlardan farklı olarak 18:9 oranıyla yüksek kalitede kullanıcılara ekran deneyimi sunacak ve müşteri değerini en üst seviyeye ulaştıracak.”

–Dr. Byeong-koo Kim, LG Display Mobil Geliştirme Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı

LG G6’da Kullanılması Muhtemel

Yapılan açıklamalarda 18:9’luk ekranın yeni amiral gemisi telefonlarda kullanılacağı söyleniyor. MWC 2017’nin yaklaşmasıyla birlikte gözler LG G6 modeline çevriliyor. LG Display’in bu açıklaması onların bu ekranı LG G6’da kullanacağı yönünde düşündürüyor. Barselona’da yapılacak olan MWC 2017’de her şey netlik kazanacak.