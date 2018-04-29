G7 ThinQ Ses Tarafında Çığır Açacak!

LG firmasının tanıtımına hazırlandığı yeni amirali G7 ThinQ ile ilgili gelen bilgiler oldukça şaşırtıyor. Yeni amiral gemisi G7 ThinQ ses konusunda oldukça iddialı olacak. Firmanın performans ve tasarım kadar önem verdiği multimedya alanı, yeni amirali ön plana çıkaracak. Akıllı telefon üzerinde yer alacak yeni ses teknolojileriyle adeta amfi havası verilecek.

G7 ThinQ Ses Konusunda İddialı

Akıllı telefonun yeni özellikleriyle birlikte sunacağı ses deneyimi oldukça güçlü olacak. Özellikle birçok firmanın 3.5 mm jack girişini bırakması, yeni amirali bir adım önde gösterecek. G7 ThinQ ses özelliklerinde yer alacak yeni teknolojiyle 7.1 sistem havası verebilecek. Akıllı telefonun ses özelliğinde kullanılacak olan Boombox Speaker ile 6 dB değerden daha fazla ses seviyesi sunulabilecek. Bu deneyim ile birlikte iddialara göre yeni amiralin amfide çıkan ses kadar ses yaratabileceği söyleniyor.

Bu Boombox Speaker özelliğinin yanı sıra amiral gemisinde DTS:X 3D Surround ses sistemi olacak. 2016 yılında tanıtılan ve birçok teknolojik alette görülen sistemin telefon üzerinde kullanımı hiç görülmemişti. LG firmasının 3.5 mm jack kullanılmasıyla G7 ThinQ ile bir ilk yaşanacak.

Firmanın 2016 yılında çıkardığı LG G5 modelinden beri kullandığı Hi-Fi Quad DAC teknolojisi de ses özelliklerinde yer alacak. Çok başarılı bir girişim olan bu ses özelliğiyle birlikte müzik deneyimi sadece %0.0002 kirlilikle yaşanacak. Bu özelliği çok az yer kaplaması için de bir çözüm bulan firmanın MQA denilen format ile bunu sağlayacağı biliniyor.

Akıllı telefonun diğer teknik özelliklerine bakıldığında 6.1 inç büyüklüğünde ve 3120 x 1440p çözünürlüklü IPS LCD ekran ile geldiği biliniyor. Panelde 19,5:9 Full Vision format kullanan modelin ekranı 1000-nit parlaklık değeri sunabilecek. Yongası Snapdragon 845 ve Adreno 630 GPU ikilisi ile güçlenecek amiralde 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı olacak. Bataryası 3000 mAh olan telefonda Android 8.0 Oreo işletim sistemi yer alacak. Arka tarafta 16+16 MP çift kamera sunan amiralde AI yazılımı olacak.

Tüm bu özelliklerle 10 kattan fazla daha büyük bir rezonans odası sesi sunabilecek olan akıllı telefonun tanıtımı 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü New York kentinde yapılacak.