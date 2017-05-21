Akıllı telefonların baş belası haline gelen Ghost Screen (uygulama izlerinin ekranda kalması) sorunu için bir uygulama geliştirdik. Daha önce LGDestek uygulaması içinde yer alan Ghost Screen Fix özelliğini uygulama içerisinden kaldırdık. LG, Samsung ve Xiaomi gibi akıllı telefon modellerinde sıkça karşılaşılan hayalet ekran sorunu bu uygulama sayesinde ortadan kalkıyor.

Uygulama İzlerinin Ekranda Kalma Sorunu

Son bir kaç yıldır gelişen teknoloji ile kullanılan ekran panellerinin daha gerçekçi görüntü sunması için AMOLED, IPS ve OLED ekran kullanılıyor. Telefonda görüntüler daha keskin ve gerçeğe daha yakın görünüyor. Aşırı ısınan telefonlar aynı zamanda LCD paneli de ısıtıyor ve bir önceki ekranın görüntüsü bir süre telefonun ekranında kalıyor.

Üretici firmalar ilk zamanlar bu sorunu yaşayan modelleri garanti kapsamında tamir ederken, günümüzde üreticiler bu sorunu garanti kapsamına almıyor. Kullanıcı forumlarını araştırdığınızda göreceksiniz ki Samsung, Motorola, LG ve Xiaomi gibi günümüzün en çok telefon satan firmaları bu sorun ile karşı karşıya kalıyor.

Firmalar garanti kapsamında ekranı ücretsiz olarak değiştirse de bir süre sonra yeni ekranda da aynı sorun ortaya çıkmaya başlıyor. Genellikle uygulama izlerinin arka planda kalması, telefonun çok fazla ısınması ile orantılı. Bazı kullanıcılarda Ghost Screen görünürken bazılarında bu sorun ortaya çıkmıyor.

Ghost Screen bir kere oluştuktan sonra artık o sorun ile yaşamak durumunda kalıyoruz. Telefon soğuduktan sonra izler gidiyor ama tekrar ısınan telefonda aynı sorun görülmeye başlıyor.

Ghost Screen Fix App

LCD Panel kullanan cihazların bu hatasına yazılımsal bir çözüm sunuyoruz. Uygulamamız ekranın önünde bir ışık filtresi oluşturarak kalan simgelerin yok olmasını sağlıyor. Bu işlemi yapmak çok basit hemen uygulamamızı indirin içerisinde yüklü gelen Ghost Screen Fix profilini seçerek aktifleştirin. Cihazınızın ekranı normal ısı değerlerine geldikten sonra uygulama aktif olduğu sürece Ghost Screen oluşmayacaktır. Bazı cihazlarda bizim sunduğumuz ayarlar uymamasına karşılık sizlere özelleştirebilir ayarlarda sunuyoruz. Özelleştirdiğiniz profili kaydedip onu kullanmayı da bu şekilde sağlayabilirsiniz.

Uygulamanın özellikleri:

– Ghost Screen profili

– Uygulamanın çalışma saatlerini ayarlama

– Güvenli uygulamalarda kendiliğinden durdur.

– İyileştirmelerle uygulamamızı güncellemeye devam edeceğiz.

Ghost Screen Fix Uygulama Ayarları

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