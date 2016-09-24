Yaklaşık son 7-8 aydır bazı LG modellerinde yaşadığımız Ghost Screen Sorunu Çözümü makalemiz ile hayalet ekran sorununa sonunda bir çözüm ürettik. LG Kullanıcılarından Mustafa Kemal Uçar arkadaşımızın tavsiyeleri üzerine son iki gündür Ghost Screen sorunu olan modellerde testler yapıyoruz. Bu testler sonucu kullandığımız program sayesinde Ghost Screen yani hayalet ekran tamamen ortadan kalkıyor.

Daha önce bu konuyu derinlemesine inceledik ve IPS Panel ile alakalı olmadığını bunun bir yazılım sorunu olduğunu yazmıştık. LG, Ghost Screen sorunu yaşadığı bazı modellerinde iyileştirmeye giderek bu sorunu ortadan kaldırmaya çalışmıştı. Yeni seri akıllı telefonlarda ekranda tamamen beyaz ışık yerine, hafif sarı ışık kullanarak, hayalet ekranı önlemeye çalışmıştı. Bazı modellerde bu durumun önüne geçen LG bazı akıllı telefonlarda maalesef sorunu çözememişti.

2016-06-10-00-14-08

Ghost Screen Ekran Sorunu Çözümü!

Google Play Store’dan Mavi Ekran Flitre uygulamasını dün akşam indirip LG G4 ve LG V10 modellerinde test etmeye başladık. Şuana kadar telefonun parlaklığı %100 olarak kullandık. YouTube’da 2k çözünürlüğe sahip videoları uzun süre açık bırakıp izledik. Telefonun ısınması ile birlikte, mesajlaşma, Facebook vb.. uygulamaları kullandık. Genel olarak klavye’nin izi ekrana çıkması gerekiyordu Fakat şimdiye kadar Ghost Sceen olayı ile karşılaşmadık.

Bu makalemizin amacı, Garantisi bitmiş ve servise göndermek istemeyen arkadaşlarımızın Ghost Screen olayından kurtulması için hazırlanmıştır. Garantisi devam eden akıllı telefonlar için siz yinede garantiye göndermek isterseniz, gönderebilirsiniz.

Mavi Ekran Flitresi Uygulaması

Bizim kullandığımız Filtre uygulamasını buradan indirebilirsiniz.

Uygulama ayarlarını biz aşağıdaki gibi kullandık, siz farklı bir ayar yapabilirsiniz.

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Kullanıcı Yorumları;

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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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  • Tayfun

    malesef sorunu çözmedi ama yinede teşekkürler

  • Mert Ozgurel

    Mavi filtre uygulamasını %10’a ayarlayıp kullanıyorum, ghost screen görmüyorum. Normalde çıkıyor bende de. Uygulamanın dezavantajı var yanlız, diğer uygulamalar erişim izni istediğinde “ekran paylaşımı açık” hatası verdirtiyor. Programı kapatıp izini verip tekrar açmak gerekiyor bu da biraz zahmetli. Ama yine de ghost screen ile kullanmaktan iyidir.

  • Volkan Edebali

    arkadaşlar bende v10 var screen ghsot hatası verdi çok net şekilde lcd testi yaptım telefondan beyaz üzerinden de gost hatası çıktı. ürün 1 yıllık değişime girer mi ?

  • Malesef herhangi bir çözüm olmadı, ekranın rengini de bozuyor ayrıca.

  • Mehmet AFACAN

    Lg g5 im var medcell garantili bende de oldu bu ghost screen acaba ne yaparlar ki beyler yardımcı olursanız sevinirim

  • Osman

    Ghost Screen ısınmadıği halde neden yine ortaya çıkıyor. 608k serisi kullanıyorum. Unide okuyorum telefonsuzda olmuyor. Telefon ağır yükte olunca diğer telefonlar gibi sıcaklıkta çalışıyor. Bu telefondan fazla ısınan telefonlarda nedej yok neden bu sorun tek LG de oluyor. Göndersem tekrar aynı sorun olacak 609k serisinde de olmuş. Güncellemeden sonra mı bu sorunlar başladı 6.0 la? Cevap verirseniz sevinirim.

  • hasan

    Telefon Genpa garantili. Sizce vermeli miyim garantiye. Yoksa kullanmaya devam ediyim mi. Acikcasi google playdaki uygulamayi kullanmak istemiyorum. Sonucta sıfır cihaz alıyoruz. Bi uygulamaya kalmis olmamiz lg nin ayibi

    • hasan

      Ne yapmalıyım bi fikir verir misiniz arkadaslar. Ekranda veya ekran isiginda sorn cikarir mi bu hata bana

      • Nihat

        bence iade et. mennunmasan kalsın. garantinin yapacağı hiçbirşey yok.

  • Mustafa

    Yazilim hatasi falan degil telefon daha önce garantiye gitti degisti geldi yine aynisi var. Yazilim hatasi olsa coktan güncelleme ile halledilebilirdi. Ilk zamanlar fazla bello olmuyo ama zamanla cogaliyo telefon patlayacak diye tirsmaya basladim.

  • sercan serdar

    mavi filtre uygulamak sorunun donanımla ilgili olmadığı anlamına gelmez. sadece gelişi güzel bir çözümdür. ayrıca yazılımsal olsaydı lg çoktan bir güncellemeyle bu sorunu hallederdi.

  • volkan

    lg g4 telefonum iki defa servise gitti . ghost screen sorunu vardı birde açılış logosun da kaliyordu. iki defada yeni cihaz verdiler. yeni cihaz akşam elime geçti bundaki sorunda süper bi sorun . hatta yok böyle bir sorun. sıfır cihazın kutusunu açıyorum arka kapak cihaza oturmuyor. sebebi ise vidalari iyi sıkılmaması . yeni cihaz ve vidalar sıkılı değil. böyle bi ayıp olamaz

  • Serdar Yıldız

    nasıl olur da yazılımla alakalı oluyor anlamış değilim 2 defa garantiye gitti telefonum bu yüzden 2 sinde de yeni cihaz verdiler. Ortada mühendislik hatası var. LG nin soğutmayı sağlayamaması alakalı durumlar bunlar. Diğer cihazlarda da bu sorun çıkmaya başladı!!!

  • Osman

    Eski serisinde vardı bunda şuanlım olmasın diye dedim. Barda hafiften görünüyordu. Otun oynamam fenelde nette takılırım. Sanal tuşlar ve bar devamlı ekranda duruyor. Neden hep bana rastlıyor anlamadım gitti. Sanal tuşlarida filtre uygulayan program vardı o gece modu kullanımıydı bu sadece sanal tuslarına kadar uyguluyor kerim bey.

    • Kerim Onaylar

      Programı paylaşırsanız, yazıya ekleme yapabiliriz.

      • Sizin program hocam ayarları yaptım başka forumda işe yaradı diyor. Acaba bu yeni serisinde panel değişti onun etkisi de olabilir mi? Şöyle diyeceğim size programı kaldırdım 1 saat geçti 15 dk takıldım Ghost Screen görülmedi telefon şarjı da eski haline döndü. Başka forumda sizin paylaşımı yaptı bazısında işe yaradı ama eski serilerin de bende Programcılık okuyorum yanlış bir şey yapmam demekki bu sorun kesin çözüm değil. Barda siyah arka plan var ya o bile çizgi şeklinde ekranda soluk yaptı kaldırdım geçti. Birde LG Türkiye’den çekiliyor diye haber okudum doğru mu?

      • Osman

        Night Screen olası lazım.

  • Orbay

    Ayari sizin verdiginiz sekilde girdim. Calisti suan test ediyorum isindirmaya calisarak. Bakalim sonuc yazarim. Tesekkurlerr

    • Orbay

      Işe yaradi ama oyun actigimda ekran paylasiliyor diye bi uyari cikti filtreyi kapatmadan oyun acilmadi.

  • Kaan

    Ya arkadaşlar verin swrvise 2 haftaya elinizde yapsınlar ne böle program falan donanaımsal bu olay bende ekran değişti olay bitti neredeyse bütün ekranı kaplamıştı.

  • Osman

    LG ekranı çok soluk kaldı. Uygulama sürekli açık kalınca şarja etkisi olmasın.

    • Hocam acil cevap yazarsanız seviniriz. Buton tuşları parlak onu filtre yaramıyor bu sefer altta olursa ne olacak sorduğum cevapları kısa zamanda net cevap verirseniz sevinirim. 608k serisi kullanıyorum çoğu kimsede yok bende neden hafif görünmeye başladı yine aşırı ısınmadığı halde?

      • Kerim Onaylar

        Sanal tuş takımlarında Ghost Screen varmı? Şuana kadar biz böyle bir sorun ile karşılaşmadık.

      • umut

        bende var onu düzeltemezmiyiz sanal tuşlar bildiğin ghost yapışıyor ekrana

      • Osman

        Vallaha şunu diyeyim bu program benim 608k serimde yaramdı 5 dk takılmamla nette yine barı indirince ekranı fulleyinxe gözükmeye başladı hafiften yine. Uzun süre takılmayınca gidiyor 5 takılınca ısınmadan hemen bara geliyor ne iş anlamadım gitti. Bari şeffaf yapsalarmış gözükecekse. Yakında sanal tuşlarda gözükür ekranda sürekli kaldığı icin. Eski seride yani 603 serisinde olmuştu bu sorun. Tekrar yollasam tekrar aynısı olacak. İsınmayan cihaz neden oldu anlamadım gitti. Isınmayla alakası yok bunun bence uygulamayı sildim. Şarjım yarıya düştü normalde sabaha kadar %2 falan yerdi bu uygulama yedi şarjımı hem ısınmada yapıyordu kullanmadan ısınmıyor cihaz şimdi.

      • Osman

        Kerim bey artık siyah olan barın rengide gözükmeye başladı uygulamayı kullanmadan ömce yoktu ne olsu şimdi.

  • Yazılımla alakalı yoksa telefonum ekranımı