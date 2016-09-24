Yaklaşık son 7-8 aydır bazı LG modellerinde yaşadığımız Ghost Screen Sorunu Çözümü makalemiz ile hayalet ekran sorununa sonunda bir çözüm ürettik. LG Kullanıcılarından Mustafa Kemal Uçar arkadaşımızın tavsiyeleri üzerine son iki gündür Ghost Screen sorunu olan modellerde testler yapıyoruz. Bu testler sonucu kullandığımız program sayesinde Ghost Screen yani hayalet ekran tamamen ortadan kalkıyor.

Daha önce bu konuyu derinlemesine inceledik ve IPS Panel ile alakalı olmadığını bunun bir yazılım sorunu olduğunu yazmıştık. LG, Ghost Screen sorunu yaşadığı bazı modellerinde iyileştirmeye giderek bu sorunu ortadan kaldırmaya çalışmıştı. Yeni seri akıllı telefonlarda ekranda tamamen beyaz ışık yerine, hafif sarı ışık kullanarak, hayalet ekranı önlemeye çalışmıştı. Bazı modellerde bu durumun önüne geçen LG bazı akıllı telefonlarda maalesef sorunu çözememişti.

Ghost Screen Ekran Sorunu Çözümü!

Google Play Store’dan Mavi Ekran Flitre uygulamasını dün akşam indirip LG G4 ve LG V10 modellerinde test etmeye başladık. Şuana kadar telefonun parlaklığı %100 olarak kullandık. YouTube’da 2k çözünürlüğe sahip videoları uzun süre açık bırakıp izledik. Telefonun ısınması ile birlikte, mesajlaşma, Facebook vb.. uygulamaları kullandık. Genel olarak klavye’nin izi ekrana çıkması gerekiyordu Fakat şimdiye kadar Ghost Sceen olayı ile karşılaşmadık.

Bu makalemizin amacı, Garantisi bitmiş ve servise göndermek istemeyen arkadaşlarımızın Ghost Screen olayından kurtulması için hazırlanmıştır. Garantisi devam eden akıllı telefonlar için siz yinede garantiye göndermek isterseniz, gönderebilirsiniz.

Mavi Ekran Flitresi Uygulaması

Bizim kullandığımız Filtre uygulamasını buradan indirebilirsiniz.

Uygulama ayarlarını biz aşağıdaki gibi kullandık, siz farklı bir ayar yapabilirsiniz.

Kullanıcı Yorumları;