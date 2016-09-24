Yaklaşık son 7-8 aydır bazı LG modellerinde yaşadığımız Ghost Screen Sorunu Çözümü makalemiz ile hayalet ekran sorununa sonunda bir çözüm ürettik. LG Kullanıcılarından Mustafa Kemal Uçar arkadaşımızın tavsiyeleri üzerine son iki gündür Ghost Screen sorunu olan modellerde testler yapıyoruz. Bu testler sonucu kullandığımız program sayesinde Ghost Screen yani hayalet ekran tamamen ortadan kalkıyor.

Uygulama İzlerinin Ekranda Kalması Sorunu

Daha önce bu konuyu derinlemesine inceledik ve IPS Panel ile alakalı olmadığını bunun bir yazılım sorunu olduğunu yazmıştık. LG, Ghost Screen sorunu yaşadığı bazı modellerinde iyileştirmeye giderek bu sorunu ortadan kaldırmaya çalışmıştı. Yeni seri akıllı telefonlarda ekranda tamamen beyaz ışık yerine, hafif sarı ışık kullanarak, hayalet ekranı önlemeye çalışmıştı. Bazı modellerde bu durumun önüne geçen LG bazı akıllı telefonlarda maalesef sorunu çözememişti.

Ghost Screen Ekran Sorunu Çözümü!

Hayalet ekran sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki Ghost Screen Fix uygulamasını telefona indirip kurunuz. Uygulamayı aşağıdaki bağlantıya tıklayıp indirin ve Ghost Screen Fix özelliğini aktif ediniz. Uygulama hakkında daha fazla bilgi edinmek için buradaki bağlantıya tıklayarak detaylara ulaşabilirsiniz.