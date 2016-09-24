Ghost Screen Ekran Sorunu Çözümü!
Yaklaşık son 7-8 aydır bazı LG modellerinde yaşadığımız Ghost Screen Sorunu Çözümü makalemiz ile hayalet ekran sorununa sonunda bir çözüm ürettik. LG Kullanıcılarından Mustafa Kemal Uçar arkadaşımızın tavsiyeleri üzerine son iki gündür Ghost Screen sorunu olan modellerde testler yapıyoruz. Bu testler sonucu kullandığımız program sayesinde Ghost Screen yani hayalet ekran tamamen ortadan kalkıyor.
Uygulama İzlerinin Ekranda Kalması Sorunu
Daha önce bu konuyu derinlemesine inceledik ve IPS Panel ile alakalı olmadığını bunun bir yazılım sorunu olduğunu yazmıştık. LG, Ghost Screen sorunu yaşadığı bazı modellerinde iyileştirmeye giderek bu sorunu ortadan kaldırmaya çalışmıştı. Yeni seri akıllı telefonlarda ekranda tamamen beyaz ışık yerine, hafif sarı ışık kullanarak, hayalet ekranı önlemeye çalışmıştı. Bazı modellerde bu durumun önüne geçen LG bazı akıllı telefonlarda maalesef sorunu çözememişti.
Ghost Screen Ekran Sorunu Çözümü!
Hayalet ekran sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki Ghost Screen Fix uygulamasını telefona indirip kurunuz. Uygulamayı aşağıdaki bağlantıya tıklayıp indirin ve Ghost Screen Fix özelliğini aktif ediniz. Uygulama hakkında daha fazla bilgi edinmek için buradaki bağlantıya tıklayarak detaylara ulaşabilirsiniz.
45 Comments
Teknosadan 2 yıl önce lg g4 aldım. İlk 1 yıl içinde telefon kendi kendine kapandı servise gönderdim 20 gün sonra ana kartı değiştirip tarafıma göndediler. 2. Yılın içinde yanı şuan telefonumda hayalet ekran ve performans sorunu donma yaşamaktayım. 1 hafta önce teknosaya verdim servise gitti telefon..Gelen bilgi telefonun bataryası ölmüş bu kadar. Yazık insanlar tonla para veriyor yapılan hizmete bak.lg gibi firmaya yakışmıyor. En son çare tüketici hakem heyetine başvurmak olacak
Ghost screen sorunu LG dahil diğer firmalarda bir sorun kabul edilmiyor, sorun kalıcı ise onarım yapılıyor. Uygulamamızı kullanarak sorundan kurtulabilirsiniz;
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.lgdestek.ghostscreenfix
MERHABALAR BENIM LG G5 BEN ADROID 7 GUNELLEDIM GHOST EKRAN SORUNU CIKTI ANDROID 6 BIRSEY YOKTU GAYET IIYDI VINTEK DE VERDIM 2 GUN SURMEDI SORUNSUZ KULLANIYORUM
LG BANA GORE SAMSUNGDAN KAT KAT IYI TURKIYE DISINDAKI ULKELERE SNAPGRAGON ISLEMCI TURKİYE YE ECNOS ISLEMCI SUNAN TURKLERI KANDIRAN TEK FIRMA SAMSUNGDUR
SAMSUNG CULAR BURAYA GELIP LG YALANDAN ELESTIRMEYİN
LG SAMSUNG DAN COK DAHA KALITELI BIR TELEFONDUR SADECE REKLAM YAPAMIYOR SAMSUNG GIBI
Lg v10 sahibiyim hem panelden ışık sızması hemde hayalet ekran ghost screen hatası mevcut ama lg servis ne değişim nede tamir için servise dahi kabul etmedi.
Sebebi ise bunlar hata değilmiş-parayı ödedim ya artık bunlarla yaşamaya mahkum edildim- interneti araştırdım neredeysen lg nin bütün serilerinde aynı mağduriyet var.
Özellikle şikayet var sitesinde mağdurları görünce lg alırken bi kere daha düşünün derim benim gibi 3000 liraya yakın para verip mağdurlar ordusuna katılmayın.
Şu Lg çanak çömlek işine girse, onu da beceremeyecek vesselam. Bir G4 yada G5 alırken arkadaşlar, internetteki kullanıcı yorumlarını neden okumazsınız ki. Önce araştırma yapsaydınız, bu duruma düşmezdiniz. Lg nin ne telefonları iyi ne de diğer ürünleri. Telefonda batarya işini bile beceremediler. Yazık bu verilen paralara.
Beyler bu lgdestek uygulamasındaki ghost screen fix işe yaradı da alttaki tuşları filtrelemiyor o yüzden o bölge nin izi hala görünüyo saat ve diger bolgeler gitti
Konuyu geliştirici ekibe iletiyorum. Geri bildiriminiz için teşekkürler.
Teşskkurler kısa zamanda halledilirae iyi olur
Lg servisi ghost screen için ne ekran degişimi nede cihaz degişimi yapmıyor
Merhaba lg v10 ghost screen sorunu için servise yolladım ama umursamadılar yapılacak birşey yokmuş şimdi iyice belirgin olmaya başladı ne yapmam gerekiyor acaba bilen varmı
Lgdestek uygulamasını indirin.
Maglesef işe yaramadı lg neden cihazın arkasında hiç durmuyor anlamadım menüde gezerken bile gözüküyor ne cihaz değişimi nede ekran değişimi acikca sorunlu cihazı satmışlar
Uygulama ney??
İşe yaradı teşekkürler (lg g5)
Çok teşekkür ederim sayenizde çözüldü (LG G5)! İlk önce varolan ghost screen sorunu uygulamayı açar açmaz geçmeyince işe yaramıyor sandım ama sorun yavaş yavaş düzeldikten sonra birdaha oluşmadı. Şimdilik durum böyle ama umarım tekrar oluşmaz.
malesef sorunu çözmedi ama yinede teşekkürler
Mavi filtre uygulamasını %10’a ayarlayıp kullanıyorum, ghost screen görmüyorum. Normalde çıkıyor bende de. Uygulamanın dezavantajı var yanlız, diğer uygulamalar erişim izni istediğinde “ekran paylaşımı açık” hatası verdirtiyor. Programı kapatıp izini verip tekrar açmak gerekiyor bu da biraz zahmetli. Ama yine de ghost screen ile kullanmaktan iyidir.
uygulamada filtre ile ilgili ayar nerede acaba ben bulamadım ? sadece aktif pasif yapmak için bir seçenek var.
Evet sadece o seçenek ile aktif edeceksiniz.
arkadaşın dediği %10 ayarını sormuştum öyle bir ayar var mı ?
arkadaşlar bende v10 var screen ghsot hatası verdi çok net şekilde lcd testi yaptım telefondan beyaz üzerinden de gost hatası çıktı. ürün 1 yıllık değişime girer mi ?
Malesef herhangi bir çözüm olmadı, ekranın rengini de bozuyor ayrıca.
Lg g5 im var medcell garantili bende de oldu bu ghost screen acaba ne yaparlar ki beyler yardımcı olursanız sevinirim
Ghost Screen ısınmadıği halde neden yine ortaya çıkıyor. 608k serisi kullanıyorum. Unide okuyorum telefonsuzda olmuyor. Telefon ağır yükte olunca diğer telefonlar gibi sıcaklıkta çalışıyor. Bu telefondan fazla ısınan telefonlarda nedej yok neden bu sorun tek LG de oluyor. Göndersem tekrar aynı sorun olacak 609k serisinde de olmuş. Güncellemeden sonra mı bu sorunlar başladı 6.0 la? Cevap verirseniz sevinirim.
Telefon Genpa garantili. Sizce vermeli miyim garantiye. Yoksa kullanmaya devam ediyim mi. Acikcasi google playdaki uygulamayi kullanmak istemiyorum. Sonucta sıfır cihaz alıyoruz. Bi uygulamaya kalmis olmamiz lg nin ayibi
Ne yapmalıyım bi fikir verir misiniz arkadaslar. Ekranda veya ekran isiginda sorn cikarir mi bu hata bana
bence iade et. mennunmasan kalsın. garantinin yapacağı hiçbirşey yok.
Yazilim hatasi falan degil telefon daha önce garantiye gitti degisti geldi yine aynisi var. Yazilim hatasi olsa coktan güncelleme ile halledilebilirdi. Ilk zamanlar fazla bello olmuyo ama zamanla cogaliyo telefon patlayacak diye tirsmaya basladim.
mavi filtre uygulamak sorunun donanımla ilgili olmadığı anlamına gelmez. sadece gelişi güzel bir çözümdür. ayrıca yazılımsal olsaydı lg çoktan bir güncellemeyle bu sorunu hallederdi.
lg g4 telefonum iki defa servise gitti . ghost screen sorunu vardı birde açılış logosun da kaliyordu. iki defada yeni cihaz verdiler. yeni cihaz akşam elime geçti bundaki sorunda süper bi sorun . hatta yok böyle bir sorun. sıfır cihazın kutusunu açıyorum arka kapak cihaza oturmuyor. sebebi ise vidalari iyi sıkılmaması . yeni cihaz ve vidalar sıkılı değil. böyle bi ayıp olamaz
nasıl olur da yazılımla alakalı oluyor anlamış değilim 2 defa garantiye gitti telefonum bu yüzden 2 sinde de yeni cihaz verdiler. Ortada mühendislik hatası var. LG nin soğutmayı sağlayamaması alakalı durumlar bunlar. Diğer cihazlarda da bu sorun çıkmaya başladı!!!
Eski serisinde vardı bunda şuanlım olmasın diye dedim. Barda hafiften görünüyordu. Otun oynamam fenelde nette takılırım. Sanal tuşlar ve bar devamlı ekranda duruyor. Neden hep bana rastlıyor anlamadım gitti. Sanal tuşlarida filtre uygulayan program vardı o gece modu kullanımıydı bu sadece sanal tuslarına kadar uyguluyor kerim bey.
Programı paylaşırsanız, yazıya ekleme yapabiliriz.
Sizin program hocam ayarları yaptım başka forumda işe yaradı diyor. Acaba bu yeni serisinde panel değişti onun etkisi de olabilir mi? Şöyle diyeceğim size programı kaldırdım 1 saat geçti 15 dk takıldım Ghost Screen görülmedi telefon şarjı da eski haline döndü. Başka forumda sizin paylaşımı yaptı bazısında işe yaradı ama eski serilerin de bende Programcılık okuyorum yanlış bir şey yapmam demekki bu sorun kesin çözüm değil. Barda siyah arka plan var ya o bile çizgi şeklinde ekranda soluk yaptı kaldırdım geçti. Birde LG Türkiye’den çekiliyor diye haber okudum doğru mu?
Night Screen olası lazım.
Ayari sizin verdiginiz sekilde girdim. Calisti suan test ediyorum isindirmaya calisarak. Bakalim sonuc yazarim. Tesekkurlerr
Işe yaradi ama oyun actigimda ekran paylasiliyor diye bi uyari cikti filtreyi kapatmadan oyun acilmadi.
Ya arkadaşlar verin swrvise 2 haftaya elinizde yapsınlar ne böle program falan donanaımsal bu olay bende ekran değişti olay bitti neredeyse bütün ekranı kaplamıştı.
LG ekranı çok soluk kaldı. Uygulama sürekli açık kalınca şarja etkisi olmasın.
Hocam acil cevap yazarsanız seviniriz. Buton tuşları parlak onu filtre yaramıyor bu sefer altta olursa ne olacak sorduğum cevapları kısa zamanda net cevap verirseniz sevinirim. 608k serisi kullanıyorum çoğu kimsede yok bende neden hafif görünmeye başladı yine aşırı ısınmadığı halde?
Sanal tuş takımlarında Ghost Screen varmı? Şuana kadar biz böyle bir sorun ile karşılaşmadık.
bende var onu düzeltemezmiyiz sanal tuşlar bildiğin ghost yapışıyor ekrana
Vallaha şunu diyeyim bu program benim 608k serimde yaramdı 5 dk takılmamla nette yine barı indirince ekranı fulleyinxe gözükmeye başladı hafiften yine. Uzun süre takılmayınca gidiyor 5 takılınca ısınmadan hemen bara geliyor ne iş anlamadım gitti. Bari şeffaf yapsalarmış gözükecekse. Yakında sanal tuşlarda gözükür ekranda sürekli kaldığı icin. Eski seride yani 603 serisinde olmuştu bu sorun. Tekrar yollasam tekrar aynısı olacak. İsınmayan cihaz neden oldu anlamadım gitti. Isınmayla alakası yok bunun bence uygulamayı sildim. Şarjım yarıya düştü normalde sabaha kadar %2 falan yerdi bu uygulama yedi şarjımı hem ısınmada yapıyordu kullanmadan ısınmıyor cihaz şimdi.
Kerim bey artık siyah olan barın rengide gözükmeye başladı uygulamayı kullanmadan ömce yoktu ne olsu şimdi.
Yazılımla alakalı yoksa telefonum ekranımı