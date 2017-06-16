Google Asistan İndir | Lolipop – Marshmallow -Nougat

Apple‘ın geliştirmiş olduğu sesli asistan uygulaması Siri için yeni rakip çıktı. Android tarafında çıkarılan yeni rakip Google Asistan, işletim sistemi 5.0 ve diğer üst sürüm olan tüm akıllı telefonlarda çalışmaktadır.

Android’in Sesli Asistanı İndir

Siri olmadan önce birçok Android telefonda sadece “OK Google” olarak geçen sesli asistan vardı ve birçok kişi kullanmıştır. Bu sesli asistandan sonra Apple Siri ortaya çıktı ve sesli asistanlar arasında en iyisiydi. Google, Apple ile rekabet içerisine girmek istedi ve Google Asistan uygulamasıyla bunu başardı. Ancak Google Asistan sadece Google telefonlarında çalışabiliyordu.

XDA üyesi Nikhilkumar038, Asistan’ı çalıştıran bir kod buldu ve bunu kendi hüneriyle birlikte diğer akıllı telefonlara uyarladı. Android 5.0 ve diğer üst sürümlere kadar destek sağlayabilen APK dosyasını herkesle paylaştı. Google Asistan Launcher adıyla geçen yeni uygulama ile birlikte birçok işinizi seslendirme yoluyla kolaylıkla yapabilirsiniz.

Play Store üzerinde henüz yayımlanmayan uygulamayı APK olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Telefonunuza indirip kurduğunuzda ana ekran tuşuna (home tuşu) basılı tutarak sesli asistanı varsayılan seçip rahatlıkla kullanıma başlayabilirsiniz.

Google Asistan uygulamasının henüz Türkçe dil desteği bulunmuyor. Asistanı aktif edebilmek için telefon dilini İngilizce yapmanız gerekiyor.