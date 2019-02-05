Google Asistan uygulaması, hepimizin bildiği üzere hayatımızı ve android telefonumuzu kullanırken oldukça kolaylık sağlayan bir uygulama. Dinlemek istediğimiz şarkıyı, merak ettiğimiz konuları veya telefonumuzdan aramak istediğimiz kişinin adını sesli bir şekilde telaffuz ettikten sonra ardından arama gerçekleştiğini biliyoruz.

Peki ya bilinmeyen veya özel numaralardan gelen çağrılar. Bilinmeyen numaralardan gelen çağrılardan tedirgin oluyorsanız artık olmanıza gerek yok çünkü Google Asistan’a harika bir özellik geliyor. Size gelen çağrıyı siz onaylarsanız yerinize çağrıyı cevaplayacak.

Peki Google Asistan bizim yerimize bilinmeyen numaraları nasıl cevaplayacak ?

Google’un Pixel 3 tanıtımında duyurduğu Google Asistan Call Screen özelliği herkesi şaşırttı ve harikalar sundu. Google yapay zekalı Asistan’ın yapacakları sınırları epey zorluyor. Bilmediğiniz numaralardan gelen çağrıları sizin için Google Asistan cevaplayacak. Bu özellik spam denilen aramalara önemli bir engelleme getirecek.

Genelde Android kullanıcıların numara engelleme uygulamasıyla çağrılardan kurtulmayı tercih ediyor. Ancak bazı kullanıcılarda istenmeyen çağrılar için operatörlerinden engelleme hizmeti istendi. Bu sorun için mobil operatörlerde bu zamana kadar hiç bir gelişme yaşanmadı. Uzun yollardır engelleme programları ile sorunlara çözüm arandı.

Ama artık bu sorunları geride bırakacak bir uygulama ile Google Asistan karşımıza çıkıyor. Google yeni hizmeti büyük bir ilgi uyandırdı. Google Asistan Call Screen uygulaması bazı cihazlara gelmişti. Ama henüz gelişimini tamamlanmamış bu özellik 2019 yılında daha da geliştirileceği düşünülüyor.

Google Asistan Call Screen Nasıl Kullanılıyor ?

Bilinmeyen numaralardan çağrı geldiğinde Asistan size ne yapılması gerektiğini soracak. Eğer siz onaylarsanız sizin adınıza bu çağrılara cevap verecek. Google Asistan arayana kiminle konuşmak istediğini ve niçin aradığını soracak. Arayan kişiyle Google Asistan konuşmaları ekranınıza yazılı olarak gelecek. Yani sesli konuşma yazılı hale gelecek. Sizde Asistan’a ister gelen çağrıyı cevaplamak istediğinizi belirtebilir veya görüşmek istemediğinizi belirtebilirsiniz.

Ekran aramasına dokunduğunuzda ve arayan cevap verdiğinde, önerilen bir yanıt veya bir eylem seçebilirsiniz.

İşte bazı cevaplar ve arayanın duyacağı şeyler:

Seni geri arayacağım

“Şu anda konuşamıyor, ancak sizi sonra arayacak. Teşekkürler ve görüşürüz.”

Anlayamıyorum

“Şu anda seni anlamak zor. Az önce söylediklerini tekrar eder misin?”

Google’nin geçen yıl tanıttığı Google Asistan uygulaması aynı zamanda sizin için rezervasyon yapabiliyor, randevu alabiliyor, sizinle iletişim kurabiliyor ve bir çok önemli özelliklere sahip. Şu an için en dikkat çekenlerden biri Google Asistan çağrı cevaplama hizmeti. Pixel 3 ile başlayan bu özellik yavaş yavaş yayılmakta. Google Asistan‘ın çağrı cevaplama özelliği bakalım bizim ne zaman karşımıza çıkacak.