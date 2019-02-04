Telefonunuz sık sık depolama alanının dolduğu için uyarı mı veriyor ? Ailenizle ve sevdiklerinizle olan videoları ve fotoğrafları silmeye kıyamıyorsanız. Sürekli bişeyleri silmek mecburiyetinde kalmamak için harika bir önerimiz var. Google Fotoğraflar uygulamasıyla fotoğraflarınızı büyük bir alana yedekleyebilir ve güvende tutabilme avantajınız mevcut. Bu uygulama sayesinde galerinizde sildiğiniz fotoğraflarınız ve videolarınız, Google Fotoğraf’ a yedeklediğiniz zaman bu uygulamada silinmeyecektir.

Cihazınız IOS veya Android işletim sistemine sahipse de görüntülerinizi bu uygulama ile saklayabilirsiniz. Uygulama üzerinde yer alan butonlarla yükleme boyunu da belirleyebilirsiniz. Yüksek kalite seçeneğini ayarlarsanız, yedekleriniz için sınırsız bir depolama alanı oluşturulur. 16 Megapikselden daha büyük fotoğraflarınızda yükleme sınırlaması olacağından görüntüleriniz otomatik olarak sıkıştırılacaktır.

Yükleme durumunu orijinal olarak belirlemeniz halinde ise fotoğraflarınızda sıkıştırma işlemi uygulanmayacaktır. Ancak bu sefer de Google hesabınızdaki depolama kotasının sınırlamasına tabii tutulursunuz.

Ücretsiz Google hesaplarınız için depolama sınırınız 15 GB’tır. Eğer bu kota yeterli değilse Google üzerinden daha fazla depolama alanı satın alabilmeniz mümkün.

Yedekle ve senkronize et‘i etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Başlamadan önce oturum açmış olduğunuzdan emin olun.

Android telefonunuzda veya tabletinizde Google Fotoğraflar uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Google Hesabınızda oturum açın.

Üst tarafta, Menü ‘ye dokunun.

‘ye dokunun. Ayarlar Yedekle ve senkronize et ‘i seçin.

‘i seçin. “Yedekle ve senkronize et” e dokunarak, ayarı açık veya kapalı konuma getirin. Depolama alanınız bittiyse aşağı kaydırın ve Yedeklemeyi devre dışı bırak ‘a dokunun.

e dokunarak, ayarı açık veya kapalı konuma getirin. [8.1][H870] LG G6 Resurrection Remix v6.0.0 Yükleme Rehberi Bu ayarla ilgili unutulmaması gereken noktalar: Yedekleme ayarlarının değiştirilmesi, Yedekle ve senkronize et işlevini kullanan tüm uygulamaları (ör. Google Drive) etkiler.

Yedekle ve senkronize et etkinse Google Fotoğraflar uygulamasını cihazınızdan silmek bu ayarı devre dışı bırakmaz. Yedekle ve senkronize et’i devre dışı bırakmak için yukarıdaki talimatları uygulayın.

Yedekleme ayarlarınızı değiştirme

Fotoğraf ve videoları yedekleyeceğiniz Google Hesabını seçin: “Yedekleme hesabı” altında hesap adına dokunun.

altında hesap adına dokunun. Yükleme boyutunuzu değiştirin: Yükleme boyutu ‘na dokunun. Yükleme boyutları hakkında daha fazla bilgi edinin

‘na dokunun. Yükleme boyutları hakkında daha fazla bilgi edinin Cihaz klasörlerini yedekleyin: Cihaz klasörlerini yedekle ‘ye dokunun ve yedeklemek istediğiniz klasörleri seçin.

‘ye dokunun ve yedeklemek istediğiniz klasörleri seçin. Mobil veri kullanarak yedekleyin: Fotoğraflarınızı yedeklemek için kablosuz ağı beklemek istemiyorsanız “Hücresel veri yedekleme” altında Fotoğraflar veya Videolar ‘a dokunun. Mobil ağınızı kullanarak yüklerseniz servis sağlayıcınız bu işlem için ücret talep edebilir.

altında veya ‘a dokunun. Mobil ağınızı kullanarak yüklerseniz servis sağlayıcınız bu işlem için ücret talep edebilir. Dolaşımdayken yedekleyin: “Yedekleme zamanı” altında Dolaşımdayken‘e dokunun.

Fotoğraflarınızın yedeklenip yedeklenmediğini kontrol etme

Android telefonunuzda veya tabletinizde Google Fotoğraflar uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Google Hesabınızda oturum açın.

Fotoğraflar’a dokunun.

dokunun. Üst kısımda, fotoğraflarınızın yedeklenip yedeklenmediğini veya hâlâ yedeklenmeyi bekleyip beklemediğini görürsünüz.

Daha fazla depolama alanı satın alma