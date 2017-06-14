Google CEO’su Sundar Pichai, Google’ın Yıllık I/O 2017 konferansında yeni bir teknoloji duyurdu. Son teknoloji etkinliklerini takip ediyorsanız, Google Lens‘in Samsung‘un Bixby vision olarak tanıttığına benzer olduğunu bilirsiniz, ancak Lens, Bixby Vision‘ın daha gelişmiş bir versiyonudur.

Ayrıca, Google’ın sahip olduğu veri miktarını göz önünde bulundurarak Samsung‘un Bixby vizyonuna sahip olmak yerine Google’ın 5 iş ortağıyla birlikte Lens’i üretmesi daha iyi olacağını düşünüyoruz.

Google Lens Nedir?

Daha önce kameranız sadece resim çekmek için kullanılıyordu, ancak artık Google Lens ile, kameranızda arama yapmanızı sağlayan Yapay zeka (Google’ın derin öğrenme AI) ile birlikte geliyor. Yapay zekanın (Google Lens) yardımı ile kameranız yalnızca nesneleri görmez ve size yararlı bilgiler (Yapay Gözlük kullanarak); ayrıntılı ve kullanışlı bilgiler sunacak; buna ek olarak size yönelik işlemler yapmanıza yardımcı olacak. Gerçekleştirdiğiniz arama (takvim ekleme, bilet rezervasyonu yapma, Wi-Fi’ye bağlanma vb.)

Google Lens Nasıl Kullanılır?

Lens ‘i kullanmak çok basit. Tek yapmanız gereken home butonuna basılı tutarak veya “Okay Google” komutunu söyleyerek Google Asistan‘ı çağırmak ve daha sonra Lens‘i başlatmak için Asistan’daki kamera simgesini kullanmaktır. Kameranızı “arama öğesine” doğru yönlendirin veya basit bir deyişle nesne arasına yerleştirin ve Lens’in sihrini gerçekleştirmesine izin verin.

Örneğin, Lens’i kullanarak bir çiçeği görüntülerseniz, size hangi çiçeği ve diğer alakalı ve yararlı bilgileri söyleyecektir. Yani, temelde, bazı çiçeklere alerjiniz varsa, Lens kullanışlı gelecektir.

Ayrıca, eve dönüş yolunda olduğunuzu ve bölgenizde yaklaşmakta olan bir konser billboardunu gördüğünüzü varsayalım. Kameranızı reklam panosuna doğru yönlendirdiğinizde, konser ayrıntılarını, bant ayrıntılarını, bilet satın alma opsiyonunu ve eğer tarihler mevcutsa, aynı ekrandan takvime eklemek için Asistan’a söyleyebilirsiniz.

Lens ile metin çevirisi de yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kameranızı başka bir dildeki metne yönlendirmek ve Google Asistanına “Bu ne diyor” diye sormanız.Kısacası, Google Lens sayesinde artık Google Asistan’ın gözleri var ya da bu konuda üçüncü bir gözünüz var diyebiliriz.

Google Lens’e Nasıl Sahip Olabilirsiniz?

Lens’in bu müthiş özelliklerini test edebilmek için bizde heyecanla bekliyoruz. Lens bu yılın sonlarına doğru geleceğini düşünüyoruz. Ayrıca Google Asistant’ın bir parçası olarak gelecek (ayrı bir uygulama değil cihazınızda ki Google uygulamasına gelecek). Sonuç olarak bu özelliğe sahip olabilmemiz için yapacağımız tek şey güncellemeyi beklemek.

Google Asistan İndir

Google Asistan uygulaması LG G6 ile birlikte kullanıma sunuldu. Google Asistan uygulaması Türkçe dil desteği olmadığı için henüz ülkemizde kullanılamıyor. Asistan uygulamasını kullanabilmek için cihazınızın dil desteğini ingilizce olarak ayarlayın. Telefonunuzda henüz Google Asistan uygulaması yoksa aşağıdaki bağlantıdan uygulamayı indirip test edebilirsiniz.

Google Asistan Uygulaması: APK İndir