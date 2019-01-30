Google, yaptığı bir açıklamada LG amiral gemilerinin AR Mode odaklama özelliğinin olmadığını itiraf etti. Özellikle LG V30 modelinden sonra sağlanan bu özelliğin içinde odaklama olmaması kullanıcıları hüzne uğrattı.

Google, LG Amiral Gemilerinde AR Mode Odaklama Özelliğinin Olmadığını İtiraf Etti

Google firmasının özelliği olan ve Android 8.0 Oreo ile birlikte verilmeye başlanan AR mode özelliği birçok amiral gemisi model için sağlanmaktadır. Kısaca artırılmış gerçeklik özelliği olan bu mod için ARCore kiti kullanılarak yazılım aracı haline getirilip sunulmaktadır. Birkaç işlevsel özelliğiyle birlikte fotoğraf çekimlerinde ışık tahmini, hareket izleme ve çevre analizi gibi işlevselleri ortaya çıkmaktadır. Bununla ilgili açıklama yapan Google, LG amiral gemisi modellerin listesini güncelledi ve bir itirafta bulundu.

LG AR Mode Listesine Güncel Olarak Giren Akıllı Telefonlar

LG V40 ThinQ LG G7 ThinQ LG V35 ThinQ LG V30

Bu modellerle ilgili açıklama yapan Google, “güncellediğimiz LG amiral gemisi listesinde yer alan akıllı telefonların AR Mode Odaklama özelliği çalışmamaktadır.” itirafında bulundu. Bununla ilgili olarak diğer firmaların amiral gemisi modellerinde de bazı özelliklerin çalışmadığını belirten Google firmasının bu sorunları ne zaman çözeceği ise bilinmiyor. Ayrıca Güney Koreli firmanın diğer akıllı telefonlarında da bu sorunun olduğu vurgulanıyor. Bu akıllı telefonlar aşağıda şu şekilde sıralanıyor;

LG G7 Fit

LG G7 One

LG V30+

LG Signature Edition 2018

LG Q6

LG Q8

Normalde, ARCore kamera odak mesafesi hareket takibi için sabit bir netleme olarak ayarlanmıştır ancak düşük izleme kalitesi nedeniyle Google, bu yazılım aracına otomatik netlemeyi ekledi. Şu an için bu özellikten yararlanamayan LG akıllı telefon kullanıcıları, merakla AR Mode özelliğinin Google tarafından optimize edilip güncellenmesini bekliyor.