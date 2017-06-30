Google, Mobil Veri Sorununu Triangle İle Çözecek

Akıllı telefonlarda mobil veri kullanımı en çok önem verilen konulardan bir tanesi. Hemen her yerde internet erişimi için kullanılan hücresel veri, mobil platformlarda çok sık kullanılıyor olsa da kota sorunu kullanıcıların epey canını sıkabiliyor. Özellikle 4,5G teknolojisinden sonra daha büyük sorun haline gelen kota aşım sıkıntısı, sürpriz faturalarla karşılaşmanıza neden oluyor. Kota aşımı sorununa neden olan en büyük nedenlerden birisi de arka planda internet tüketimi yapan uygulamalar. Hiç internet kullanımı yapmasanız bile sadece arka planda çalışan uygulamaların interneti tüketmesiyle kota aşım sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. İşte Google, Triangle uygulamasıyla bu sorunu çözmeye hazırlanıyor.

Triangle Mobil Veri Kontrolü Sunacak

Google tarafından Android kullanıcıları için yayınlanacak olan Triangle uygulaması sayesinde, kullanıcılar tüm hücresel veriyi kontrol altına alabilecek. Yani kullanıcılar habersizce internet kullanımı yapan uygulamaların, arka planda internet kullanmalarını engelleyebilecek. Triangle uygulaması üzerinden yapılacak olan denetim sistemi sayesinde sadece uygulama içerisinde internet erişimini durdurmak istediğiniz uygulamaya sınırlama getirmeniz yeterli olacak. Sınırlama sayesinde uygulamaları arka planda internet tüketimi engellenirken, kullanıcılar istedikleri an yine Triangle uygulaması üzerinden sınırlamayı da kaldırabilecek.

iPhone akıllı telefonlarda kullanılan internet sınırlama sistemine oldukça benzer bir sistem olarak karşımıza çıkan Triangle uygulamasının, Android işletim sistemi için testlerine başladığını da belirtelim. Doğrudan Google tarafından testleri devam eden uygulamanın, ilk test durağı ise Filipinler. Filipinler üzerinden uygulamanın testleri devam ediyor. Eğer internet erişimi engelleme kısmında bir sorun yaşanmaz ve uygulamanın kararlı sürümü sorunsuz bir şekilde geliştirilebilirse yıl içerisinde Google mobil veri kontrol uygulamasının belli bölgeler içerisinde Android kullanıcıları için yayınlanacağı da belirtiliyor.

Özellikle internet erişiminin sıkıntılı olduğu ülkeler için yayınlanacağı düşünülen Triangle uygulamasının kararı sürümünün tüm Android serilerini destekleyip desteklemeyeceği de merak konusu. Şu an için sadece Android 6.0 ve Android Nougat serilerinin, uygulamaya doğrudan uyumlu olacağı konuşulmaya başlandı. Bunun dışında eski Android sürümleri içinde net olarak verilmiş bir bilgi ne yazık ki yok. Şimdilik tüm bunlar için Google’ın yeni internet sınırlama uygulamasının test sonuçlarını paylaşması bekleniyor.