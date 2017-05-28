LG Teknik Servis İLETİŞİM

Google Ödüllü Anketler uygulamasını ülkemizde kullanıma açtı. Anketlere cevap vererek Play Store kredisi kazanabilirsiniz. Ortalama bir anket 1-2 Dk. sürüyor ve ülkemizdeki markalar hakkında görüşlerinize göre seçenekleri işaretliyorsunuz. Daha önce ABD ve bazı bölgelerde uzun süredir aktif olan Google Ödüllü Anketler uygulaması geçtiğimiz hafta ülkemizinde içinde bulunduğu bazı ülkelerde yayına başladı.

Google Play Ödüllü Anketler

Sadece bir kaç soruya cevap vererek Play Store kredisi kazanabilir ve bu kredileri biriktirerek uygulama satın alabilirsiniz. Hesabınızda Play Store kredisi oldu zaman kredinizin tutarı kadar istediğiniz uygulamayı satın alabiliyorsunuz. ”Google Play Kredinizi Harcayın” butonunu kullanarak topladığınız kredileri Play Store’da uygulamaya çevirebilirsiniz.

Uygulamada her zaman anket bulunmuyor ve bazı anketlerden kredi kazanırken bazı anketler maalesef kredi vermiyor. Yeni bir anket yayımlandığında bildirim almak için uygulama içerisinde ayarlar bölümünden bildirimleri aktif edebilirsiniz. Kazanacağınız krediler anketlere göre değişiyor 0,20 – 2 TL arası kredi kazanabiliyorsunuz.

Uygulamayı telefonunuza indirip Google Play Store kredisi kazanmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantıdan uygulamayı indirebilirsiniz.