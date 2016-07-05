Son günlerde sık görmeye başladığımız bu sorunun çözümü hakkında yardımcı olmak istiyoruz. Telefonunuzu bir sebepten fabrika ayarlarına aldınız ve uygulama yüklemek için Google Play‘i açtığınızda ekrana gelen “Maalesef com.google.process.gapps işlemi durdu” (Google Play Hizmetleri Durduruldu) hatası kullanıcılarını ciddi anlamda zorluyor. Bu hatanın sebebi Google uygulamalarından kaynaklandığı belirtilmektedir.
Bu hatayı hard reset attıktan sonra, ilk ayarları yaptıktan hemen sonra alıyorsanız, Google uygulamalarının arka planda güncellendiğini unutmayın ve biraz bekledikten sonra telefonunuzu kapatıp tekrar açın ve kontrol edin, düzelmedi ise aşağıda belirtilen işlemleri yapabilirsiniz,
”Google Play Hizmetleri Durduruldu” Hatası Çözüm 1
Telefonda Ayarlar-Uygulamalar yolunu izleyin 5.0 da menü, 6.0 da sağ üstte 3 noktaya dokunun ve Uygulama Tercihlerini Sıfırlayı seçin. Gelen soruya Sıfırla cevabı ile devam edin. Telefonu yeniden başlatın. Bu işlem hiçbir veriyi silmez.
Google Play Hizmetleri Durduruldu Hatası Çözüm 2
Telefonda Ayarlar – Uygulamalar’da Google Play Hizmetlerini bulun. 5.0 da sırasıyla Güncellemeleri Kaldırın, Verileri ve Ön belleği Temizleyin. 6.0’da sağ üstte 3 nokta Güncellemeleri kaldırın, Depolamadan Ön Belleği Temizleyin. Telefonu yeniden başlatın.
Google Play Hizmetleri Durduruldu Hatası Çözüm 3
Yukarıda anlatılan hiçbir yöntem işe yaramadı ise buradan Google Play Hizmetleri uygulamasını telefonunuza indirin ve kurun. Kurulum başlamazsa Ayarlar – Güvenlik‘ te Bilinmeyen Kaynaklardan yüklemeyi işaretli konuma getirin.
arkadaşlar aynı sorunu bende yaşıyorum sabah eve gitmeden telefonu çöpe atmayı düşünüyorum satmaktan bile vaz geçtim o derece:)
Google play store’ u indirmiyor. Ne yapabilirim?
3 yötemide denedim ama yine de olmadı yıne aymı hatayı veriyor lütfen yardım
note 2 format attım dil seceneginden sonra wifi ayarını yaptım ileri dedigimde bu hatayı alıyorum bunun cözümü yokmu yaw?
arkadaşlar 3 günde bir verileri temizliyorum telefon durduk yere ısınıyor bi bakıyorum bu salak google 1.5 gb olmuş tüm bşlugu dıoldurmus 4 gb olsa doldurcak bu salak uygulama 3 günde bir wifi den 1.5 gb indiriyor valla billla android den sogudum lanet olasıca iphoneye de gecmek istemiyorum valla bi guzel alternatif işletim sistemi sart bu 2 sinin pahalılıgı ve salaklıkları yüzünden telefon kullanamaz olduk
3 yolu denedim yine hata alıyorum başka çözüm var mı acaba ?
3 çözümde herhangi bir seyimizi silmiyor degil mi