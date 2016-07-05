Son günlerde sık görmeye başladığımız bu sorunun çözümü hakkında yardımcı olmak istiyoruz. Telefonunuzu bir sebepten fabrika ayarlarına aldınız ve uygulama yüklemek için Google Play‘i açtığınızda ekrana gelen “Maalesef com.google.process.gapps işlemi durdu” (Google Play Hizmetleri Durduruldu) hatası kullanıcılarını ciddi anlamda zorluyor. Bu hatanın sebebi Google uygulamalarından kaynaklandığı belirtilmektedir.

Bu hatayı hard reset attıktan sonra, ilk ayarları yaptıktan hemen sonra alıyorsanız, Google uygulamalarının arka planda güncellendiğini unutmayın ve biraz bekledikten sonra telefonunuzu kapatıp tekrar açın ve kontrol edin, düzelmedi ise aşağıda belirtilen işlemleri yapabilirsiniz,

”Google Play Hizmetleri Durduruldu” Hatası Çözüm 1

Telefonda Ayarlar-Uygulamalar yolunu izleyin 5.0 da menü, 6.0 da sağ üstte 3 noktaya dokunun ve Uygulama Tercihlerini Sıfırlayı seçin. Gelen soruya Sıfırla cevabı ile devam edin. Telefonu yeniden başlatın. Bu işlem hiçbir veriyi silmez.

Google Play Hizmetleri Durduruldu Hatası Çözüm 2

Telefonda Ayarlar – Uygulamalar’da Google Play Hizmetlerini bulun. 5.0 da sırasıyla Güncellemeleri Kaldırın, Verileri ve Ön belleği Temizleyin. 6.0’da sağ üstte 3 nokta Güncellemeleri kaldırın, Depolamadan Ön Belleği Temizleyin. Telefonu yeniden başlatın.

Google Play Hizmetleri Durduruldu Hatası Çözüm 3

Yukarıda anlatılan hiçbir yöntem işe yaramadı ise buradan Google Play Hizmetleri uygulamasını telefonunuza indirin ve kurun. Kurulum başlamazsa Ayarlar – Güvenlik‘ te Bilinmeyen Kaynaklardan yüklemeyi işaretli konuma getirin.