Google Play Protect ile Zararlı Uygulamalara Karşı Telefonunuzu Koruyun

Telefonlarımızı tehdit eden ve güvenlik açıklarını kullanarak bilgilerimizi çalan zararlı uygulamalar büyük bir tehdit oluşturuyor. Google Play’den indirdiğimiz bazı uygulamalar güvenlik tehdidi oluşturuyor. Google Play Protect, cihazınızın güvenliği sağlamanıza ve korumanıza yardımcı olur.

Google Play Store’daki uygulamaları indirmenizden önce uygulamalar üzerinde bir güvenlik kontrolü gerçekleştirir. Cihazınızda başka kaynaklardan gelen zararlı olabilecek uygulamalar olup olmadığını kontrol eder. Bu zararlı uygulamalara bazen kötü amaçlı yazılım adı verilir. Sizi, tespit edilen zararlı olabilecek uygulamalar konusunda uyarır ve zararlı olduğu bilinen uygulamaları cihazınızdan kaldırır.

Google Play Protect nasıl çalışır?

Google Play Protect, uygulamaları indirdiğinizde kontrol eder. Ayrıca, cihazınızda periyodik olarak taramalar da gerçekleştirir. Zararlı olabilecek bir uygulama bulursa uygulamanın çalışmasını durdurur ve aşağıdakileri yapabilir:

Sizi uyarır. Cihazınız için zararlı olabilecek bir uygulama tespit edilirse bir bildirim alırsınız. Uygulamayı kaldırmak için bildirimdeki Yüklemeyi kaldır ‘a dokunun.

‘a dokunun. Uygulamayı otomatik olarak kaldırır. Bazı durumlarda, zararlı bir uygulama tespit edilirse uygulamanın kaldırıldığını belirten bir bildirim alabilirsiniz.

Uygulama güvenlik durumunuzu kontrol etme

Google Play Protect’in cihazınızdaki durumunu kontrol edebilirsiniz:

Android cihazınızın Google Play Store uygulamasını açın. Menü Play Protect‘e dokunun. Cihazınızın durumuyla ilgili bilgileri arayın.

Google Play Protect’i açma veya kapatma

Google Play Protect varsayılan olarak açıktır, ancak isterseniz kapatabilirsiniz. Güvenliğiniz için Google Play Protect’i her zaman açık tutmanızı öneririz.