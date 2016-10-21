Google Play Store Hata Kodu ve Çözüm Yolları

Google Play Store Hata Kodu ile Çözüm Yollarını anlatacağız. Google Play’e son zamanlarda nedendir bilinmez bir şeyler olmaya başladı. Eylül ayının başlarında Türkçe Google Play Store son güncelleme ile ingilizce oldu. Kullanıcılar ingilizce olan Google Play Store uygulamasının aldığı son güncellemeyi kaldırıp uygulamayı eski haline yani Türkçe sürümüne olsa da, Uygulama kısa sürede kendini güncelleyerek tekrar ingilizce oldu.
Google play ingilizce oldu sorunundan sonra şimdide uygulama indirmeye çalışan kullanıcılar hatalar alamaya başladı. Bazen play store‘den uygulama indirilirken ”indirilemedi” gibi hatalar alıyor. Karşılaşılan bir diğer sorun, uygulama indirildikten sonra yaşanıyor. İndirilen uygulama yüklenirken bir hata ile karşılaşıyor ve maalesef yüklenemiyor.
En çok yaşanan hataları ve çözüm yollarını sizler için araştırdık. Google play store‘de aldığınız hata koduna göre aşağıdaki işlemleri sırası ile yapınız.
Google Play Store Hata Kodları ve Çözüm Yolları
- Google Play Store hata kodu 18
- Google Play Store hata kodu 20
- Google Play Store hata kodu 103
- Google Play Store hata kodu 194
- Google Play Store hata kodu 492
- Google Play Store hata kodu 495
- Google Play Store hata kodu 505
- Google Play Store hata kodu 506
- Google Play Store hata kodu 509
- Google Play Store hata kodu 905
- Google Play Store hata kodu 907
Yukarıda ki hatalardan birini alıyorsanız sırası ile aşağıda ki işlemleri gerçekleştiriniz.
Google Play Store ön belleğini temizleyin..
- Telefondan Ayarlar menüsünü açın.
- Genel > Uygulamalar‘a gidin.
- Uygulamalar menüsünden Google Play Store uygulamasını bulun ve üzerine dokunarak açın.
- Uygulama ayrıntılarını açın ve Durdurmaya Zorla düğmesine dokunun.
- Daha sonra Depolama yazan bölüme tıklayın Önbelleği sil düğmesine dokunun.
- Yukarıdaki adımları sırası ile gerçekleştirdiniz fakat sorun hala devam ediyorsa, sırası ile aşağıdaki işlemleri yapınız!
Googl Play Hizmerleri Depolama Alanlarını Temizleyin
- Telefondan Ayarlar menüsünü açın.
- Genel > Uygulamalar‘a gidin.
- Uygulamalar menüsünden Google Play Hizmetleri uygulamasını bulun ve üzerine dokunarak açın.
- Uygulama ayrıntılarını açın ve Durdurmaya Zorla düğmesine dokunun.
- Daha sonra Depolama yazan bölüme tıklayın Ön Belleği Sil işlemini yapınız. Daha sonra Alanları Yönet bölümüne girin. Tüm Veriyi Temizle butonuna tıklayınız veriyi siliniz. UNUTMAYIN! Tüm Veriyi Temizle yaptığınızda tüm veriler kalıcı olarak silinir. Silinecek veriler arasında Dosyalar, ayarlar, hesaplar, veritabanları vb. silinecektir.
- Yukarıdaki adımları sırası ile yaptık’dan sonra aşağıda ki işlemleri gerçekleştirin
Google Play Store verilerini temizleyin
Google Play Store ve Google Play hizmetlerinin ön belleğini temizlediğiniz de sorun çözülmüyorsa, Google Play Store verilerini temizlemeyi deneyin:
- Telefondan Ayarlar menüsünü açın.
- Genel > Uygulamalar’a gidin.
- Uygulamalar menüsünden Google Play Store uygulamasını bulun uygulamayı açın.
- Uygulama ayrıntılarından Veriyi Temizle düğmesine dokunun.
Google hesabınızı kaldırıp yeniden ekleyin
Ön belleği ve verileri temizlediğiniz de sorun çözülmüyorsa Google hesabınızı kaldırın, cihazınızı yeniden başlatın ve Google hesabınızı yeniden ekleyin.
- Telefondan Ayarlar menüsünü açın.
- Genel > Hesaplar ve Senkronizasyon menüsüne girin. Hesaplar‘dan Google hesabınızı seçiniz. Kayıtlı Google hesaplarından kaldırmak istediğiniz Gmail hesabının üzerine tıklayın.
- Ekranın sağ üst köşesindeki 3 noktalı Menü simgesine dokunun.
- Hesabı kaldır’a dokunun.
- Cihazınızı yeniden başlatın ve hesabınızı yeniden ekleyin. Sonra, uygulamayı indirmeyi deneyin.
Yukarıda ki işlemler bir sonuç vermediyse ve aldığınız hata kodu burada bulunmuyorsa, bize yorum olarak iletebilirsiniz. Sizde farklı bir çözüm yolu bulmuş olabilirsiniz. Bizimle paylaşarak kullanıcılara yardımcı olabilirsiniz.
-110 hatasını nasıl çözerim
Google Play’den hata kodu 0 alıyorum ne yapmam lazım?
Bütün bunları yaptım ama nafile indirme sıkıntısı var. aynı sorunu daha önce format atarak çözdüm sürekli format atmak dan bıktım artık.
Google play store hesap nasıl açarım
Google Gmail hesabınız varsa otomatik olarak bir Google Play Store hesabınız oluşuyor. Yeni bir Gmail açarak yeni Play Store hesabına sahip olabilirsiniz. Ayarlar>Genel>Hesaplar>Hesap Ekle> Google Seçin.. Yeni bir Google hesabı oluşturun.
Bende aynı sorunuları yaşadım ve şöyle düzelttim :
google play guncellemeleri kaldıra basın ve vereceğim adresten en son sürümunü yükleyin http://www.apkmirror.com/apk/google-inc/google-play-store/google-play-store-7-1-13-i-all-0-pr-136682927-release/google-play-store-7-1-13-0-pr-136682927-android-apk-download/