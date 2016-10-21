Google Play Store Hata Kodu ve Çözüm Yolları

Google play store'da hata kodu alıyor ve uygulama indiremiyorsanız, hazırladığımız makale ile Google play store hatalarından çözüm yolları ile kurtulabilirsiniz.

Google Play Store Hata Kodu ile Çözüm Yollarını anlatacağız. Google Play’e son zamanlarda nedendir bilinmez bir şeyler olmaya başladı. Eylül ayının başlarında Türkçe Google Play Store son güncelleme ile ingilizce oldu. Kullanıcılar ingilizce olan Google Play Store uygulamasının aldığı son güncellemeyi kaldırıp uygulamayı eski haline yani Türkçe sürümüne olsa da, Uygulama kısa sürede kendini güncelleyerek tekrar ingilizce oldu.

Google play ingilizce oldu sorunundan sonra şimdide uygulama indirmeye çalışan kullanıcılar hatalar alamaya başladı. Bazen play store‘den uygulama indirilirken ”indirilemedi” gibi hatalar alıyor. Karşılaşılan bir diğer sorun, uygulama indirildikten sonra yaşanıyor. İndirilen uygulama yüklenirken bir hata ile karşılaşıyor ve maalesef yüklenemiyor.

En çok yaşanan hataları ve çözüm yollarını sizler için araştırdık. Google play store‘de aldığınız hata koduna göre aşağıdaki işlemleri sırası ile yapınız.

Google Play Store Hata Kodları ve Çözüm Yolları

Google Play Store hata kodu 18

Google Play Store hata kodu 20

Google Play Store hata kodu 103

Google Play Store hata kodu 194

Google Play Store hata kodu 492

Google Play Store hata kodu 495

Google Play Store hata kodu 505

Google Play Store hata kodu 506

Google Play Store hata kodu 509

Google Play Store hata kodu 905

Google Play Store hata kodu 907

Yukarıda ki hatalardan birini alıyorsanız sırası ile aşağıda ki işlemleri gerçekleştiriniz.

Google Play Store ön belleğini temizleyin..

Telefondan Ayarlar menüsünü açın. Genel > Uygulamalar‘a gidin. Uygulamalar menüsünden Google Play Store uygulamasını bulun ve üzerine dokunarak açın. Uygulama ayrıntılarını açın ve Durdurmaya Zorla düğmesine dokunun. Daha sonra Depolama yazan bölüme tıklayın Önbelleği sil düğmesine dokunun. Yukarıdaki adımları sırası ile gerçekleştirdiniz fakat sorun hala devam ediyorsa, sırası ile aşağıdaki işlemleri yapınız!

Googl Play Hizmerleri Depolama Alanlarını Temizleyin

Telefondan Ayarlar menüsünü açın. Genel > Uygulamalar‘a gidin. Uygulamalar menüsünden Google Play Hizmetleri uygulamasını bulun ve üzerine dokunarak açın. Uygulama ayrıntılarını açın ve Durdurmaya Zorla düğmesine dokunun. Daha sonra Depolama yazan bölüme tıklayın Ön Belleği Sil işlemini yapınız. Daha sonra Alanları Yönet bölümüne girin. Tüm Veriyi Temizle butonuna tıklayınız veriyi siliniz. UNUTMAYIN! Tüm Veriyi Temizle yaptığınızda tüm veriler kalıcı olarak silinir. Silinecek veriler arasında Dosyalar, ayarlar, hesaplar, veritabanları vb. silinecektir. Yukarıdaki adımları sırası ile yaptık’dan sonra aşağıda ki işlemleri gerçekleştirin

Google Play Store verilerini temizleyin

Google Play Store ve Google Play hizmetlerinin ön belleğini temizlediğiniz de sorun çözülmüyorsa, Google Play Store verilerini temizlemeyi deneyin:

Telefondan Ayarlar menüsünü açın. Genel > Uygulamalar’a gidin. Uygulamalar menüsünden Google Play Store uygulamasını bulun uygulamayı açın. Uygulama ayrıntılarından Veriyi Temizle düğmesine dokunun.

Önbellek ve veriler temizlendikten sonra, Google Play Store hatasının düzelmiş olması gerekir. Düzelmediyse, sonraki adıma geçin.