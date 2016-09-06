Android sisteminin önemli bir parçası olan Google Play Store uygulamasında maalesef bazı kullanıcılar “uygulama güncelleme veya indirme” konusunda sorunlar ile karşılaşıyor. Şimdi bu sorunları aşağıdaki belirtilen işlemler ile çözebilirsiniz.

Yöntem 1

Google Play Store uygulamasını Google hesaplarınız ile ilişkili olduğu için öncelikle Google Play Store’a bağlı Google hesabınızın senkronize edilmiş olmasına dikkat etmelisiniz. Telefonunuzdan Ayarlar kısmına girin daha sonra Hesaplar ve Senkronizasyon girerek Google seçeneğine tıklayarak karşınıza çıkan hesaba girin. Sağ üst köşedeki 3 noktaya basarak Şimdi Eşleştir veya Şimdi senkronize et seçeneğine basın. Bunu telefonunuza bağlı olan tüm hesaplarınıza yapabilirsiniz.

Yöntem 2

Telefonunuzun Ayarlara girerek Uygulamalar kısmına girin. Uygulamalardan sırasıyla Google Play Store ve Google Play Hizmetleri’ne girerek Önbelleği sil butonuna basarak telefonunuzu yeniden başlatın.

Yöntem 3

Telefonunuzun Ayarlara girerek Uygulamalar kısmına girin. Buradan Google Play Store’a girerek Devre Dışı Bırak seçeneğine basıyoruz. Bu işlemden sonra aynı yerden Etkinleştir butonuna basarak telefonunuzu yeniden başlatın.

Yöntem 4

Yukarıda belirtilen tüm işlemler size bir sonuç vermediyse tüm bilgilerinizi yedekleyip cihazını fabrika ayarlarına geri getirmelisiniz.

Bu işlemi şu şekilde yapabilirsiniz:

Ayarlara girerek Yedekle & Sıfırla kısmına girin. Buradan fabrika verilerine sıfırla veya fabrika ayarlarına geri dön seçeneğine basarak telefonunuzu ilk günkü haline çevirirsiniz. Unutmayın bu işlem ile tüm bilgileriniz silinecek ve telefonunuz ilk aldığınız gibi olacaktır.