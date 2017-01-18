Google Play Store’a ”En İyi Özellikler” Geliyor

Google kullanıcı deneyimini geliştirmek için sürekli yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Google Play Store‘daki uygulamaların verimliliğini artırmak için yeni bir puanlama ve oylama seçeneği üzerinde çalışıyor. Oyunlar ve diğer uygulamalar için detaylı puanlama özelliği ile kullanıcıların görüşlerini alacak. Böylece kullanıcılar bir oyuna puan verirken oyunda beğendikleri özellikleri de oylayacak.

En İyi Özellikleri Puanlama Dönemi Başlıyor.

En iyi özellikleri puanlama beta yayınları Agustos 2016’da bir kez daha gündeme gelmiş ve test aşamasında olduğu söyleniyordu. 2017 Ocak ayı itibari ile test kullanıcıları sayısında artış olduğu gözleniyor. Son birkaç saat içinde elde ettiğimiz ipuçlarına dayanarak, En Popüler Özellikler daha fazla kullanıcıya veya en azından daha fazla bölgeye genişletilmiş gibi görünüyor. Henüz herkes için görünmüyor – hem Android telefonların da, hem de Instagram ve Twitter gibi süper popüler olanlarında bile, herhangi bir uygulama için En iyi özellikleri gösterilmiyor.

Bu özellik, Play Store‘un bir sürümünde beta test olarak görünüyor; bunun için 7.3 ile 7.4.12 arasında değişen sürümlerde raporlar geliyor, bu nedenle kullanmanız için yapmanız gereken herhangi bir şey yok gibi. İlerleyen dönemlerde bir güncelleme ile tüm kullanıcılara yayımlanacağını düşünüyoruz.