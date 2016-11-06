Güncellemeden Sonra Parmak İzi Okumuyor (çözüm)

LG V10 ve LG G5 modellerinde yeni güncelleme ile birlikte parmak izi okumama sorunu orta çıktı. Parmak izi okumuyor sorununu çözmek için size bir kaç çözüm yolu anlatacağız.

LG son güvenlik yaması güncellemesi ile birlikte bazı modellerde parmak izi algılamama sorunu oluştu. Genel olarak kullanıcılardan ”Parmak izi okumuyor” şeklinde geri bildirimler ve yorumlar aldık. LG V10 modelinde bir kaç test yaptığımızda V20f versiyon güncellemesi ile parmak izi algılamama sorunu ortaya çıktığını gördük.

Sadece LG V10 modeli ile sınırlı değil bu sorun, aynı dönem Güvenlik güncellemesi alan LG G5 modelininde de ortaya çıkmıştr. LG G5 kullanan tüm kullanıcılar bu sorun ile karşılaşmasa da bazı kişiler parmak izi ile telefonun kilitini açamadıklarını belirtiyor.

Ekran Kiliti Parmak İzi İle Açılmıyor!

LG V10 modeli için V20f güncellemesini yaptıysanız parmak izi tanımama sorunu yaşayabilirsiniz. Bu sorun LG G5 kullanıcılarında V10i versiyonu ile baş göstermeye başlamıştır. LG’nin her ay sürekli olarak güvenlik düzeyini en üst seviyede tutmak için yayımladığı güncellemeler ile ilgili bir sorun. Genel olarak tüm kullanıcıları kapsamada bazı kullanıcılar bu sorun ile karşılaşması muhtemel.

Parmak İzi Sorunu Nasıl Çözülür?

Parmak izi okumuyor sorununu çözmek için yapacağınız işlemler oldukça basit. İlk önce parmak izi olarak kaydedeceğiniz bölgenin temiz olması, kesik ve yara olmamasına dikkat edin. Gerekirse parmak izi tanımlamadan önce ellerinizi yıkayabilirsiniz.

Daha önce kaydettiğiniz tüm parmak izlerini siliniz. Yeniden parmak izi tanımlaması yapınız. Şimdiye kadar hiç parmak izi tanımlaması yapmadıysanız ve ilk kez kullanmak istiyorsanız. Parmak izi Ekran Kilidi Nasıl Ayarlanır? adlı makalemizi okuya bilirsiniz. Parmak izi ayarları yaparken birden fazla parmak izi kaydedin. 3 farklı parmak izi kaydetmeniz kullanım açısından oldukça kolay olacaktır.

Eski parmak izlerini silip, yeni parmak izlerini kaydettik den sonra Parmak iziniz ile ekran kilitini açarken herhangi bir sorun yaşamayacaksınız.