LG G4c H525TR modeli bugün yeni yazılım güncellemesi aldı. En son ekim ayında V20b güvenlik güncellemesi alan akıllı telefon için yeni yazılım sürümü V20c oldu. Orta segment bir model olan G4c için LG güncelleme göndermeye devam ediyor. 2015 yılında piyasaya sürülen akıllı telefon için 2017 yılında güvenlik düzeyi güncellemelerinin devam ettiğini görüyoruz.

LG G4c H525TR V20c Yazılım Güncellemesi

LG güvenlik güncellemesi ve iyileştirmeler yayımlamaya devam ediyor. H525TR modeli için yayımlana yeni yazılım sürümü telefon için iyileştirmeler ve yeni güvenlik yaması barındırıyor.

Android sürümü: 6.0 Marshmallow

6.0 Marshmallow Yazılım Sürümü: H525TR V20c

Kernel Sürüm: 3.10.49

3.10.49 Yapın Numarası: MRA58K

Güvenlik Yaması : 01.01.2017

: 01.01.2017 Dosya Boyutu: ***

Yeni Yazılımı Güncellemek İçin

İlk olarak güncelleme LG Bridge üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.

Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun. Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun. Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol. Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır.

Güncelleme Hataları ve Çözümleri