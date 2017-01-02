LG G4c H525TR modeli bugün yeni yazılım güncellemesi aldı. En son ekim ayında V20b güvenlik güncellemesi alan akıllı telefon için yeni yazılım sürümü V20c oldu. Orta segment bir model olan G4c için LG güncelleme göndermeye devam ediyor. 2015 yılında piyasaya sürülen akıllı telefon için 2017 yılında güvenlik düzeyi güncellemelerinin devam ettiğini görüyoruz.

  LG G4c H525TR V20c Yazılım Güncellemesi

LG güvenlik güncellemesi ve iyileştirmeler yayımlamaya devam ediyor. H525TR modeli için yayımlana yeni yazılım sürümü telefon için iyileştirmeler ve yeni güvenlik yaması barındırıyor.

  • Android sürümü: 6.0 Marshmallow
  • Yazılım Sürümü: H525TR V20c
  • Kernel Sürüm: 3.10.49
  • Yapın Numarası: MRA58K
  • Güvenlik Yaması: 01.01.2017
  • Dosya Boyutu: ***

  Yeni Yazılımı Güncellemek İçin

İlk olarak güncelleme LG Bridge üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.

  1. Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
  2. Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun.
  3. Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol.
  4. Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
  5. Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır.

  Güncelleme Hataları ve Çözümleri

  1. LG Bridge uygulamasını kaldırınız yeniden yükleyiniz.
  2. LG Usb sürücülerini yeniden yükleyiniz. Windows Mac 
  3. Google dns ayarlarınızı yeniden yapılandırınız. DNS: 8.8.8.8 / 8.8.4.4
  4. LG Mobile Support Tool İle güncelleyiniz.

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  • Beytullah Atalay

    Lg g4c ye instagrmadan canli yayin ozelligi gelmedimi abi canli yayn yapamiorm

    • Bu Instagram uygulaması ile kaynaklı. İnternetten son sürüm apk indiril kurun.

  • Musa

    Cevaplarsaniz sevinirim saygilarla

  • Musa

    G4 h815tr 7.0 alacakmi alacaksa ne zaman alacak

    • Alacak. Ocak sonu ya da Şubat’ın ilk haftası gelir diye tahmin ediyoruz.

      • Musa

        ilginiz icin cok tesekkur ederim sağolun

  • Can

    Lg g4 e android 7.0 nouget ne zamana gelir bilginiz varmi

  • M.yener

    Lg g4c nin 7.0 alma ihtimali konusunda kesin bir bilgi var mı?

    • LG G4c, LG G4 Beat ve LG G4 Stylus modellerinin Android 7.0 Nougat güncellemesini alma ihtimali var ancak kesin değil. İlerleyen zamanlarda bilgiler elimize ulaştıkça sizlerle paylaşacağız

      • Utku

        Lg ye g4c guncellemesi için mail attım planlanan bir güncelleme yok diyor. Android 7 gelmeyecek büyük ihtimalle.

  • kursat yilmaz

    G4 de ve V10 en geç ocak ayının sonunda mı güncelleme gelir

    • Edindiğimiz bilgilere göre öyle görünüyor.

  • Mehmet Ali Çeçen

    Lg v10 nezaman gelcek 7.0 heralde hc gelmicek

    • Gelecek fakat ocak sonu ya da şubat başı gelmesi bekleniyor

  • Utku

    Telefona ne zaman gelir güncelleme?

    • 1-2 hafta içerisinde OTA üzerinden dağıtımı yapılır.

    • Edindiğimiz bilgilere göre dağıtımı başlandı. IMEI numarasına göre 1-2 güne size de gelir.

      • Memo

        Bendede lg g4 h815 xxx euro var acaba bunada 7.0 dağıtımı başladımı lütfen cevap yazarsaniz memnun olurum