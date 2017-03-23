[H542TR] LG G4 Stylus V20c Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

LG G4 Stylus için bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. En son 16 Ağustos 2016 tarihinde V20b güvenlik güncellemesi yayımlanmıştı. Yedi ay gibi uzun bir süreden sonra LG G4 H542TR için bugün yeni güvenlik ve iyileştirme yazılımı dağıtılmaya başladı. Android 6.0 Marshmallow yazılımı kullanan akıllı telefon için yayımlanan güncelleme bazı hataları giderdiği gibi telefon kullanabilirliğine işlevsellik kattığını söyleyebiliriz.
LG G4 Stylus V20c Yazılım Güncellemesi
LG G4 Stylus H542TR modeli uzun zamandır güvenlik iyileştirmesi almayan bir modeldi. Uzun bir aradan sonra yayımlanan güvenlik yaması ile telefonun yazılım güvenliği en üst seviyede koruma altına aldı. Aynı zamanda bu versiyon güncellemesi ile bazı iyileştirmelerin de bulunduğunu söyleyebiliriz.
- Android sürümü: 6.0 Nougat
- Yazılım Sürümü: H542TR V20c
- Kernel Sürüm: 03.10.72
- Yapın Numarası: MRA58K
- Güvenlik Yaması: 01.03.2017
- Dosya Boyutu: ?
LG G4 H542TR V20c Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?
LG, ilk olarak güncellemeleri ilk olarak LG Bridge’ten yayımlanmaktadır. Buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG G4 Stylus model telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. OTA üzerinden güncelleme yapmak için 24-48 saat beklemeniz gerekecektir.
- Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;
- Telefonunuzun %50 üstünde şarjı olması ve Wi-Fi ağına bağlı olmasına özen gösterin.
- Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi bölümüne girip Yazılım Güncellemesi kısmından güncellemeyi kontrol ediniz.
- Karşınıza güncelleme çıktığında Wi-Fi ağı ile kurmaya özen gösterin.
G4 stylusta hafiza sorunu var zaten neden sd kart dahili olarak kullanilamiyor
o değilde nasıl root yapacaz stylusu
Allahım LG G4 ün alt modeli olan Stylus a saçma sapan bir güncelleme geliyor. LG bizimle dalga mı geçiyor? Neden hala vermedi 7.0ı bu kadar mı zor güncelleme hazırlamak. Zor da değil sanırım bu saçma salak telefonlara güncelleme veriliyor. LG G4 e kasten güncelleme verilmediğini düşünüyorum artık.
Sanırım satın G6 alın diyor zaatı muhterem koreli soyguncular
Ben G4 seviyorum. Saçma ghost screen ya da bootlop icin mi telefon degistireyim. Her seyi harika G4 telefon. Mahvettiler telefonu.