Bugün LG G4 Beat akıllı telefonu için yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. En son eylül ayında V20b yazılım güncellemesi alan akıllı telefon bugün V20c güvenlik güncellemesi aldı. LG G4 Beat, dört ay gibi uzun bir süreden sonra yeni yazılım güncellemesi almış oldu.

LG G4 Beat V20c Yazılım Güncellemesi

LG‘nin 2015 yılında piyasaya sürdüğü amiral gemisi telefonu LG G4‘ün mini versiyonu olan ve Android 6.0 ile çalışan akıllı telefonu LG G4 Beat yeni güncellemeler ile kullanıcı güvenliğini üst seviyeye çıkartıyor. Aynı zamanda telefonda bazı hataların giderildiğini ve takvim uygulamasında iyileştirmeler yapıldığını görebiliyoruz.

Android sürümü: 6.0 Marshmallow

6.0 Marshmallow Yazılım Sürümü: H735TR V20c

Kernel Sürüm: 3.10.49

3.10.49 Yapın Numarası: MRA58K

Güvenlik Yaması : 01.01.2017

: 01.01.2017 Dosya Boyutu: ***

Yeni Yazılımı Güncellemek İçin

İlk olarak güncelleme LG Bridge üzerinden güncellenebiliyor. Henüz telefonunuza gelmediyse bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz. Telefon üzerinden güncelleme yapacaksanız aşağıda ki adımları takip edebilirsiniz.

Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun. Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun. Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol. Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır.

Güncelleme Hataları ve Çözümleri