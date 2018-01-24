Firmanın özellikle kamera tarafında çağ atladığı modeli olan LG G4 için resmi olmayan bir ROM inşa edildi. Yeni ROM ile birlikte LG G4 modeli Android 8.1 Oreo işletim sistemine kavuşuyor. Geliştirici olarak AOSCP tarafından inşa edilen yeni Custom ROM ile birlikte LG G4 Android 8.1 Oreo ROM hazırlandı. Resmi olarak Android 7.0 Nougat işletim sistemine kavuşamayan LG G4 modelleri için hazırlanan Oreo ROM üzerinde CypherOS imzası bulunuyor. Saf Android olarak kurulan yeni işletim sistemiyle birlikte LG G4 modelinin performansı bir üst seviyeye çıkartılarak kullanıcılara daha iyi bir deneyim yaşatılmak isteniyor.
Custom ROM İle İlgili Bilinen Hatalar
- LG G4 modeli %100 şarj edildiğinde kilit ekranında altta “ödeme alındı” yazısı çıkıyor.
- 3 Ocak 2018 tarihli ROM dosyasının üzerine gelen yeni güncellemede SIM kart okumama hatası bulunmaktadır.
LG G4 Android 8.1 Oreo ROM İndirme Linkleri
- Android 8.1 Oreo ROM İndir
- Android 8.x Oreo GApss Paketi İndir (sırasıyla; ARM64 – 8.0 – istediğiniz varyantı seçin)
LG G4 Android 8.1 Oreo ROM Kurulum Rehberi
- Öncelikle indirdiğimiz dosyaları telefonunuza kopyalayın.
- Telefona ROM yüklemesini gerçekleştirebilmek için Bootloader Kilidini açarak Root ve TWRP işlemlerini uygulayın. (LG G4 Bootloader Kilidi Açma, Root ve TWRP Yükleme)
- Bu işlemlerden sonra telefonu TWRP Modu‘nda açın.
- TWRP’nin Backup bölümüne gerek tüm işlemleri seçip alttaki çubuğu kaydırın. Bu aşamada telefonun tüm sistemini yedekleyerek her ihtimale karşı önlem almış olacaksınız.
- Yedekleme aşaması bittikten sonra TWRP’nin Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edin. Bu bölümde Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizleme yapın.
- Temizlemeden sonra TWRP ana menüsüne geri dönüp Install kısmına girin. Burada sırasıyla ROM ve GApps Paketi dosyalarını flashlayın.
- TWRP’nin Reboot kısmına girip System seçeneğine basarak telefonu yeniden başlatın.
- LG G4 Android 8.1 Oreo ROM deneyimini yaşayabilirsiniz.
merhaba. g4 h818p modeline sahibim. daha önceki nougat konunuzda, yüklerken direk zip olarak flashlama yapıyoruz ve bu yüklediğimiz zip aslında h815 modeline ait. Cihaz durumu kısmında bile telefonum h815 olarak gösteriliyor.
Acaba ben bu telefonuma h815 için yapılmış bu romu aynı nougat şeklinde yüklersem olma ihtimali var mı?
slmlar bu yazılımı pc lg up üzerinden yükleyebilirmiyiz.teşekkürler
Hayır, bu yazılım telefon üzerinden yapılmaktadır ve telefonu garanti dışına çıkarmaktadır.
lg g4 818 p yüklenirmi?
Sadece LG G4 H815 modellerine uyumludur.