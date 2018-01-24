Firmanın özellikle kamera tarafında çağ atladığı modeli olan LG G4 için resmi olmayan bir ROM inşa edildi. Yeni ROM ile birlikte LG G4 modeli Android 8.1 Oreo işletim sistemine kavuşuyor. Geliştirici olarak AOSCP tarafından inşa edilen yeni Custom ROM ile birlikte LG G4 Android 8.1 Oreo ROM hazırlandı. Resmi olarak Android 7.0 Nougat işletim sistemine kavuşamayan LG G4 modelleri için hazırlanan Oreo ROM üzerinde CypherOS imzası bulunuyor. Saf Android olarak kurulan yeni işletim sistemiyle birlikte LG G4 modelinin performansı bir üst seviyeye çıkartılarak kullanıcılara daha iyi bir deneyim yaşatılmak isteniyor.

Custom ROM İle İlgili Bilinen Hatalar

LG G4 modeli %100 şarj edildiğinde kilit ekranında altta “ödeme alındı” yazısı çıkıyor.

3 Ocak 2018 tarihli ROM dosyasının üzerine gelen yeni güncellemede SIM kart okumama hatası bulunmaktadır.

LG G4 Android 8.1 Oreo ROM İndirme Linkleri

LG G4 Android 8.1 Oreo ROM Kurulum Rehberi

Öncelikle indirdiğimiz dosyaları telefonunuza kopyalayın.

Telefona ROM yüklemesini gerçekleştirebilmek için Bootloader Kilidini açarak Root ve TWRP işlemlerini uygulayın. ( LG G4 Bootloader Kilidi Açma, Root ve TWRP Yükleme )

yüklemesini gerçekleştirebilmek için açarak ve işlemlerini uygulayın. ( ) Bu işlemlerden sonra telefonu TWRP Modu ‘nda açın.

‘nda açın. TWRP’nin Backup bölümüne gerek tüm işlemleri seçip alttaki çubuğu kaydırın. Bu aşamada telefonun tüm sistemini yedekleyerek her ihtimale karşı önlem almış olacaksınız.

bölümüne gerek tüm işlemleri seçip alttaki çubuğu kaydırın. Bu aşamada telefonun tüm sistemini yedekleyerek her ihtimale karşı önlem almış olacaksınız. Yedekleme aşaması bittikten sonra TWRP’nin Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edin. Bu bölümde Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizleme yapın.

Wipe adımlarını takip edin. Bu bölümde ve seçeneklerini seçip temizleme yapın. Temizlemeden sonra TWRP ana menüsüne geri dönüp Install kısmına girin. Burada sırasıyla ROM ve GApps Paketi dosyalarını flashlayın.

ana menüsüne geri dönüp kısmına girin. Burada sırasıyla ve dosyalarını flashlayın. TWRP’nin Reboot kısmına girip System seçeneğine basarak telefonu yeniden başlatın.

kısmına girip seçeneğine basarak telefonu yeniden başlatın. LG G4 Android 8.1 Oreo ROM deneyimini yaşayabilirsiniz.

LG G4 Android 8.1 Oreo ROM İle İlgili Ekran Görüntüleri